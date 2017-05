Sous le signe de la diversité

Pour amorcer sa saison, le nouveau directeur artistique du Théâtre de Quat’Sous, Olivier Kemeid, avec l’aide de son ami de longue date Mani Soleymanlou, s’interrogera dans ­cette création sur les autres cultures et leur histoire. Pour réaliser cette pièce, six metteurs en scène dirigeront 12 artistes issus de différentes origines. «C’est mon projet personnel sur la diversité­­, qui présentera mes couleurs», confie ­Olivier Kemeid­­, qui a surnommé sa saison «Habiter la maison à plusieurs­­». Vivre ensemble est donc le thème principal de cette­­ programmation et ce premier spectacle donnera le ton pour les pièces qui suivront. «Je souhaite que l’on puisse tous réfléchir ensemble et faire jaillir des débats», ajoute le directeur artistique.