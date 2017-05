Une défaite pour les Capitales

L’un des principaux défis des Capitales de Québec depuis quelques années a été de faire plier l’excellent artilleur Isaac Pavlik, lorsque ce dernier se trouvait au monticule pour les Jackals du New Jersey. S'ils peuvent dire mission accomplie, les hommes de Patrick Scalabrini se sont tout de même inclinés par la marque de 7-5, samedi soir à Little Falls.

En fait, Pavlik a été dominant au monticule pendant les cinq premières manches, n’allouant que des miettes aux Caps. La sixième reprise s’est moins bien déroulée pour le vétéran, lui qui a alloué trois points, tous mérités.

Jordan Lennerton a notamment poursuivi sur sa lancée offensive du début de saison à ce moment, produisant deux points sur un solide double.

En septième, les Caps ont ajouté le point qui leur permettait de créer l’égalité 4-4 sur une erreur du joueur d'arrêt-court Ryan Sandoval, et tous les espoirs étaient permis.

Sikula généreux

C’était par contre sans compter sur la générosité du releveur Asik Sikula. Parfait en cinquième et sixième, le ciel lui est tombé sur la tête en septième, allouant deux points sur un coup sûr et un but sur balles. C’était 6-4 à ce moment.

Jaspreet Shergill n’a pas mieux fait en huitième, remplissant les buts avec un seul retrait. Un point est venu marquer, alors que Mile Moeller l’a remplacé sur la butte.

«C’est difficile de jouer du baseball de rattrapage, surtout contre un lanceur comme Pavlik. Les frappeurs ont montré du caractère en revenant dans ce match là, mais la relève a tué notre rythme», a analysé Scalabrini à la suite de la rencontre.

Dur début

Le début de match des Capitales a effectivement été difficile, puisque les locaux ont été en mesure d’inscrire un point par manche au cours des quatre premières. Le partant Brett Lee n’a pas particulièrement bien fait, allouant ces quatre points, dont trois mérités, sur huit coups sûrs.

«Ça n’a pas très bien été pour Lee, mais ça s’est mieux déroulé que ce que montrent les statistiques. Il y a eu des jeux bizarres. Il était probablement un peu rouillé, et on a hâte de le revoir lancer. Il a de l’étoffe», a expliqué le gérant.

Offensivement, outre Lennerton et son solide double, Taylor Oldham et James McOwen ont frappé deux coups sûrs chacun.

Le dernier match de la série aura lieu dimanche après-midi. Les Capitales prendront ensuite la route de Sussex County pour y affronter les Miners, qui n’ont pas encore gagné en 2017.