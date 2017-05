Victoire surprise de Cloud Computing au Preakness Stakes

Cloud Computing a créé la surprise en remportant la 142e édition du Preakness Stakes, samedi au Pimlico Race Course de Baltimore, au Maryland.

Cloud Computing est sorti de nulle part dans le dernier droit de la course d’un mille et 3/16 pour coiffer au fil d’arrivée Classic Empire, deuxième favori des preneurs de livres à 2 contre 1.

Fort de sa victoire au Derby du Kentucky au début du mois de mai, Always Dreaming était donné favori pour l’emporter à 6 contre 5. La monture de John Velazquez est d’ailleurs partie en trombe du couloir numéro 4, suivi de près par Classic Empire.

À mi-chemin dans la course, Classic Empire s’est emparé de la position de tête devant Always Dreaming, qui a reculé dans le peloton pour finir huitième sur les 10 participants.

Alors que Classic Empire semblait se diriger vers la victoire, le jockey Javier Castellano et sa monture Cloud Computing ont effectué une remontée spectaculaire pour finalement s’imposer par un museau.

Entraîné par Chad Brown, l’étalon n’avait remporté qu’une seule course auparavant. Parti du couloir numéro 2, il ne faisait pas partie des favoris (13 contre 1).

Cloud Computing succède à Exaggerator en tant que champion de l’épreuve, dotée de 1,5 million $ en bourse.

Pas de Triple couronne

Cette année encore, la Triple couronne ne sera pas remportée. Après sa victoire au Derby du Kentucky, l’équipe d’Always Dreaming pouvait y croire. En effet, la monture avait gagné ses quatre dernières courses avant celle de Pimlico.

Toutefois, la piste plus petite et plus sèche du Preakness, ainsi que la température plus chaude, jouaient en sa défaveur. Son jockey John Velazquez et son entraîneur Todd Pletcher ont connu énormément de succès dans leur carrière, mais jamais au Preakness.

American Pharoah a été le dernier cheval à mériter la Triple couronne, en 2015. Il était le premier à la remporter en 37 ans.

La troisième et dernière manche de la Triple couronne, le Belmont Stakes, aura lieu au début juin, à Long Island, dans l’État de New York.