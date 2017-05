Avery Bradley joue les héros pour les Celtics

Avery Bradley a réussi un tir de trois points dans la dernière seconde de jeu pour permettre aux Celtics de Boston de l’emporter 111-108 face aux Cavaliers, dimanche, à Cleveland. Malgré la défaite dans ce troisième match de la finale de l’Association de l’Est, les champions en titre mènent toujours la série 2-1.

En dépit de l’absence d’Isaiah Thomas, blessé à la hanche droite, les Celtics ont réussi à dompter les Cavaliers grâce à un impressionnant effort collectif. Six joueurs de leur formation ont cumulé 10 points et plus dans la rencontre.

Parmi eux, Marcus Smart a été le plus productif avec 27 points. Bradley a quant à lui inscrit 20 points. Pour sa part, Jae Crowder a été le meneur au rebond avec une récolte de 11.

Du côté des Cavaliers, LeBron James a connu sa pire sortie depuis le début des séries éliminatoires avec ses 11 points. Avant dimanche, son pire match en avait été un de 30 points.

Néanmoins, Kyrie Irving (29 points), Kevin Love (28 points) et Tristan Thompson (18 points) ont été éblouissants du côté des Cavaliers. Alors que Love a réussi sept des 14 tirs de trois points de son équipe en première demie, Thompson a réalisé plusieurs jeux clés sur le plan défensif. Il a d’ailleurs récupéré 13 rebonds au cours du match.

Sur le plan collectif, les Cavaliers ont connu une baisse de régime inhabituelle en deuxième demie, récoltant 42 points contre 61 pour leurs adversaires. La formation de Cleveland a ainsi bousillé l’avance de 21 points qu’elle s’était forgée en première demie.

La quatrième rencontre de la série aura lieu mardi, à Cleveland.