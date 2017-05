«C’était une question de temps» –Sidney Crosby

PITTSBURGH | Limités à trois maigres buts au cours des trois premiers matchs, les Penguins viennent d’exploser pour sept lors des deux derniers.

Qu’a-t-il bien pu se passer? Dans le vestiaire des locaux, dimanche soir, on soutenait qu’il s’agissait seulement d’un retour du balancier.

«C’était une question de temps avant que l’attaque débloque, a insisté Sidney Crosby, auteur d’un but et d’une passe. Nous voulions simplement continuer de placer des rondelles au filet. Les gars étaient bien positionnés pour s’emparer des deuxièmes occasions. Ça fait quelques matchs que nous le faisons. Ce soir, nous avons été récompensés.»

Olli Maatta, qui a profité des deux dernières rencontres pour inscrire ses deux premiers buts des présentes séries éliminatoires, abondait dans le même sens.

«Il y a des matchs où tu déploies le même effort et où rien n’entre dans le filet. Aujourd’hui, ce n’était pas le cas, a indiqué le défenseur finlandais. Alors, il faudra s’assurer de jouer de la même façon, avec un niveau de compétition élevé et remporté des batailles pour l’obtention de la rondelle comme nous l’avons fait aujourd’hui.»

Garder les pieds sur terre

Maatta met le doigt sur un bon point. Ce n’est pas parce que tout rentrait comme de l’eau que ce sera le cas, mardi soir, à Ottawa.

«Tout fonctionnait et tout avait l’air facile, mais j’espère qu’on est conscients que le prochain match sera différent», a martelé Evgeni Malkin.

«Ils vont rebondir et ils apporteront assurément des ajustements. C’est une équipe difficile à battre», a ajouté le meilleur pointeur des séries (6 buts, 17 passes, 23 points).

Embouteiller les Sénateurs

Pour Trevor Daley, c’est en gardant les Sénateurs profondément dans leur territoire que les Penguins parviendront à les éliminer.

«Jouer avec rapidité et vitesse, c’est notre marque de commerce. Notre équipe est bâtie pour ça. Quand on ne le fait pas, on ne joue pas notre style, a-t-il mentionné. Quand on se lance en échec avant, on rend la vie plus difficile à leurs défenseurs. C’est comme ça qu’on parvient à accomplir le travail.»

Comme lors du troisième but, celui de Bryan Rust, réussi après que les Penguins eurent passé près d’une minute en territoire ennemi.

«C’était incroyable. Tout le monde a eu le temps de changer. C’était magnifique à voir depuis le banc. On était tous là à crier. C’était cool comme but», a déclaré le défenseur.