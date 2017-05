Cinémas québécois: la pluie a donné un coup de pouce

Le temps pluvieux des dernières semaines a profité aux propriétaires de salles du Québec qui ont enregistré des hausses d’achalandage importantes depuis le début du printemps.

«On a eu un premier quart d’année exceptionnel en 2017 et ça se poursuit ce printemps», explique le propriétaire des Cinémas Guzzo, Vincent Guzzo, qui a observé une hausse de 62 % dans ses établissements en avril par rapport à la même période en 2016.

«Et jusqu’à maintenant, c’est excellent en mai aussi. Mai est un mois de cinq semaines pour nous cette année. Et après seulement deux semaines et trois jours d’écoulés dans le mois, on est déjà rendus à 70 % des recettes de mai 2016. Si ça continue de même, on pourrait aller chercher une hausse de 25 à 30 % pour mai par rapport à l’an passé.»

Comme c’est souvent le cas, la pluie a aidé, récemment, les propriétaires de cinémas à faire de bonnes affaires. Mais ce n’est pas le seul facteur qui explique les hausses aux guichets des dernières semaines, selon M. Guzzo.

«C’est sûr que quand il pleut beaucoup comme c’est le cas depuis quelques semaines, ça nous aide toujours parce que ça enlève d’autres alternatives de sorties aux gens.

De bons films

«Mais au-delà de la température, c’est le contenu qui est important. Il a beau pleuvoir, si les films ne sont pas intéressants, les gens ne viendront pas dans les salles. Et là, depuis le début du printemps et de l’année en général, on est gâtés au niveau des films. On a eu cette année beaucoup de films pour enfants pour toute la famille, ce qui est toujours une valeur sûre pour nous.»

La suite des choses s’annonce aussi intéressante, selon Vincent Guzzo, avec les bons résultats des Gardiens de la Galaxie 2 et de Bon Cop, Bad Cop 2 et la sortie prochaine du prochain Pirates des Caraïbes.

«L’an passé, le deuxième quart de l’année avait été un des pires de notre histoire. Cette année, je m’attends à une hausse importante.»