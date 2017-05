Hit The Floor prend d’assaut Lévis

Plus de 4000 danseurs d’un peu partout au pays et même du Mexique se sont donné rendez-vous à Lévis, ce week-end, pour la septième édition de la compétition de danse Hit The Floor, qui accueillait pour la première fois une troupe internationale.

Au total, ce sont 1062 routines effectuées par 130 écoles de danse qui ont enflammé le Centre des congrès de Lévis depuis vendredi. La venue d’une école internationale, soit le Studio Ole, du Mexique, représente toutefois l’élément de fierté qui fait de cette septième édition une réussite spéciale pour les organisateurs.

«Aujourd’hui, c’est avec une énorme fierté que la compétition se positionne désormais comme un événement de danse de classe mondiale qui rassemble les meilleurs talents de l’industrie», confie le fondateur de Hit The Floor, Nicolas Bégin.