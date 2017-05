Photos souvenirs : Janette Bertrand

Humour à la télé

Photo d’archives

En 1954, il y a plus de 60 ans, Janette Bertrand présentait Toi et moi à la télé de Radio-Canada, une série de scènes humoristiques hebdomadaires de 15 minutes, jouées par des comédiens, dont elle et son mari Jean Lajeunesse, ainsi qu’Olivette Thibault et Michel Noël, tous trois disparus. La série fut un tel succès qu’elle fut reconduite jusqu’en 1960.

Années 1960

Photo d’archives

Janette Bertrand avec le père de ses enfants, Jean Lajeunesse, alors qu’ils animaient en duo le jeu télévisé Adam ou Ève, ­présenté de 1961 à 1966 à Télé-Métropole (TVA). À la même époque, Janette posait déjà des questions aux Québécois – et y répondait – par le truchement du magazine d’affaires sociales Comment? Pourquoi? Un peu plus tard, elle animera l’émission à sketches L’École du bonheur, toujours à TVA.

Des questions

Photo d’archives

Coquette, curieuse et déterminée, Janette Bertrand, une communicatrice hors pair, allait bientôt sortir les Québécois de la grande noirceur, en abordant tous les sujets tabous de notre société, sur différentes plates-formes, dont les téléromans, les émissions de services et aussi la série de livres Maman, dis-moi... publiée au début des années 1960.

Innover

Photo d’archives

Janette Bertrand posait devant le micro de CKAC, alors qu’elle animait l’émission S.O.S. j’écoute diffusée à Radio-Québec (Télé-Québec) de 1982 à 1984. Toujours prête à innover, l’animatrice avait tenté l’expérience du simultané, alors que son émission télé était aussi diffusée à la radio, au ­plaisir de ses nombreux admirateurs.

Parler pour parler

Photo d’archives

Durant 10 ans, de 1984 à 1994, Janette Bertrand anima la très populaire émission Parler pour parler à Radio-Québec, où elle abordait, autour d’une table, mille et un sujets avec ses invités et sa complice, ­Diane Jules. Auparavant, elle avait connu plusieurs gros succès avec Parle parle jase jase et Janette veut savoir à TVA, et les téléromans Quelle famille et Grand-Papa à Radio-Canada.

► Janette Bertrand, 92 ans, a publié l’an dernier le livre La vieillesse par une vraie vieille, une suite à sa populaire autobiographie Ma vie en trois actes, sortie en 2004. Elle lancera un roman-choc cet automne, une histoire d’amour passionnelle.

► Janette Bertrand a fait don de ses colossales archives à Bibliothèque et Archives nationales du Québec; photos, émissions de télé, accessibles au public à BAnQ, Vieux-Montréal, sur l’avenue Viger.

► Janette Bertrand a récemment été honorée par L'association Femmes du cinéma, de la télévision et des médias numériques, pour son apport impressionnant dans le domaine, et par le maire Denis Coderre et l’hôtel de ville de Montréal, pour l’ensemble de son œuvre en faveur de la paix.

► On peut voir les témoignages et commentaires de Janette Bertrand dans le documentaire L’érotisme et le vieil âge de Fernand Dansereau, qui est diffusé chaque samedi après-midi du mois de mai au Cinéma Beaubien, dans le cadre des Ciné-Échanges, qui permettent au public de dialoguer avec des professionnels après les projections.