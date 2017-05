Kylie Jenner en 6 points

Qu’on l’aime ou qu’on ne l’aime pas, qu’on la trouve vulgaire et inappropriée ou plutôt avant-gardiste et stylée, une chose est certaine : la cadette du clan ­Kardashian-Jenner a des fans aux quatre coins du globe! Mais pourquoi?

1. La voici, la voilà: commençons avec la grosse nouvelle concernant Kylie... Dès le mois de juillet, la jeune femme de 19 ans aura sa propre téléréalité! Life of Kylie suivra ses moindres faits et gestes, que ça soit ses activités avec sa meilleure amie ou ses séances de photo. Ce sera à la demande générale que Kylie se démarquera ainsi du reste du clan...

2. En 2014, elle s’est retrouvée parmi la liste des 25 adolescents les plus intéressants et «puissants» du showbiz.

3. Sa sœur Kendall et elle ont lancé une application fort populaire, Kendall & Kylie. En 2015, Kylie a décidé de s’illustrer en solo avec une collection de produits de beauté, Kylie Cosmetics.

4. D’ailleurs, elle a récemment fait parler d’elle car, lors d’une séance de photos pour des vêtements de sport, elle était extrêmement maquillée... Ses fans et les internautes en général lui ont reproché son manque de «naturel».

5. Cependant, sa coiffure, elle, plaît toujours, qu’elle soit brunette telle que la nature l’a voulu ou blonde, verte, grise, etc.! Kylie est certainement une référence auprès des jeunes et des moins jeunes, dans les salons de coiffure.

6. 93,6 millions de personnes la suivent sur Instagram. Ça veut tout dire!

La phrase de la semaine

« Je déteste me coucher à 22 heures, me réveiller un peu plus tard et être incapable de me rendormir. Non!!!!!!!!! » – l’actrice Ashley Benson

3 trucs à surveiller ­­­­­­cette semaine

Le 23 mai

Le Chalet termine sa troisième saison, à 17 h 30 à VRAK.

Le 26 mai

Sortie en salle de Pirates des Caraïbes : Les morts ne racontent pas d’histoires.

Dès le 26 mai

Toute la famille est invitée au Musée des maîtres et artisans du Québec pour voir Saint-Laurent en 7 temps, une présentation en réalité virtuelle pour souligner le 375e de Montréal.