La fin du rêve pour Éric Gagné

Éric Gagné semble avoir abandonné son rêve d’effectuer un retour dans les ligues majeures.

C’est du moins ce que Martin Leclerc a avancé, dans un billet publié sur le site de Radio-Canada, dimanche.

«J'ai vraiment essayé et, au cours des derniers mois, j'ai vécu des moments extraordinaires en faisant ce que j'aime le plus au monde, a dit Gagné, dans des propos repris par Radio-Canada. Le baseball me passionne, c'est le sport que j'aime et il en sera toujours ainsi.»

«Mais en ce qui a trait à mon rêve de remonter sur un monticule des majeures, je pense avoir atteint ma "date d'expiration". Mon amour du baseball ne sera pas suffisant pour y parvenir.»

Après avoir effectué une présence au monticule pour le Canada lors de la Classique mondiale, où il n'avait accordé aucun point mérité en deux manches et un tiers, il a accepté une offre pour joindre les rangs des Ducks de Long Island, dans la Ligue atlantique.

Celui que l’on surnommait «Game Over» lorsqu’il jouait dans les majeures n’a toutefois pas offert les prestations nécessaires pour attirer l’attention d’un club du circuit Manfred, montrant une moyenne de points mérités de 12,27 en trois manches et deux tiers et un dossier de 0-2.

Une carrière d’entraîneur?

Le retraité de 41 ans souhaite maintenant percer dans le baseball majeur à titre d’entraîneur.

«À compter de maintenant, je vais vraiment me concentrer sur le métier d'entraîneur et avoir pour objectif de retourner dans les majeures dans un tel rôle, a dit l’ancien releveur. Je vais assouvir ma soif de compétition d'une autre manière, en encourageant les jeunes que je supervise et en regardant Jesen Therrien-Dygestile dominer et faire son chemin jusqu'à la MLB.»

En 10 saisons dans les majeurs avec les Dodgers de Los Angeles, les Rangers du Texas, les Red Sox de Boston et les Brewers de Milwaukee, Gagné a maintenu une moyenne de points mérités de 3,47 et signé 187 sauvetages.