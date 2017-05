L’alimentation FODMAP

Avez-vous déjà entendu parler de l’alimentation faible en FODMAP? Ce régime est souvent indiqué pour diminuer les symptômes du syndrome du côlon irritable (SCI). Il peut aussi aider les personnes souffrant de la maladie de Crohn, lorsqu’elle est stable. Tout sur la diète FODMAP!

Quelques exemples d’aliments riches en FODMAP

Aliments riches en fructanes

LÉGUMES : Artichaut, ail, brocoli, fenouil, céleri, poireau, oignon, échalote.

NOIX : Pistaches et noix de cajous.

CÉRÉALES : Inuline, blé, seigle et orge en grandes quantités (farine, pain, ­biscuits, craquelins, coucous et pâtes alimentaires).

Aliments contenant des ­galacto-oligosaccharides

LÉGUMINEUSES : Haricots divers, ­lentilles, pois chiches, fèves de soya, gourganes.

BREUVAGE : Café si plus d’une tasse par jour.

Aliments contenant du lactose :

PRODUITS LAITIERS : Lait, crème ­glacée, dessert laitier, lait condensé et évaporé, lait en poudre, yogourt, kéfir, fromages à pâte molle (ricotta, ­mascarpone, quark, fromage à la crème assaisonné, fromage cottage).

Aliments riches en fructose :

PRODUITS LAITIERS : Pomme, mangue, poire, datte, figue, fruits en conserve, fruits séchés, melon d’eau.

SUCRERIES : Sirop de maïs à haute teneur en fructose, condiments (mélasse, miel et sirop d’agave).

BREUVAGES : Boissons alcoolisées de type «cooler», cidre de pommes, jus de fruits, rhum, vermouth.

Aliments contenant des polyols :

FRUITS : Pomme, abricot, litchi, nectarine, cerise, poire, pêche, prune, citrouille, avocat.

LÉGUMES : Champignon, poivron vert, maïs sucré, chou de Bruxelles, chou-fleur, pois mange-tout.

Aliments contenant des édulcorants :

SORBITOL: Sucreries, bonbons pour diabétique, confiture ou marmelade pour diabétique, fruits séchés, cerise, prune, datte, abricot, pomme, raisin ­(variété sultanine), jus de poires, bière.

MANNITOL : Chou-fleur, champignon, courge, algue, bonbons, gomme à ­mâcher.

XYLITOL : Certains fruits (baies, fruits rouges, prune, fruits séchés), champignons, avoine, maïs, sucreries et bonbons sans sucre et la gomme à mâcher.

MALTITOL : Dans les produits «sans sucre» ou «sans sucre ajouté» qui normalement contiennent du sucre: les confiseries et gommes à mâcher, le chocolat, les pâtisseries, les biscuits, les desserts et les confitures.

ISOMALT : Dans les produits «sans sucre» ou «sans sucre ajouté» qui normalement contiennent du sucre: les confiseries et gommes à mâcher, le chocolat, les pâtisseries, les biscuits, les desserts et les confitures.

Plats préparés avec des ingrédients élevés en FODMAP :

Bouillons, saucisses et sauces.

Que veut dire FODMAP ?

F pour fermentescibles (rapidement fermentés par les bactéries du côlon)

O pour les oligosaccharides (fructanes et ­galacto-oligosaccharides)

D pour disaccharides (lactose)

M pour monosaccharides (fructose en excès comparativement au glucose)

A pour and (et)

P pour polyols (sorbitol, mannitol, xylitol et maltitol)

En enlevant ou en diminuant les aliments contenant des FODMAP, les symptômes (ballonnements, diarrhée, constipation, douleurs abdominales, gaz) sont, dans la plupart des cas, diminués.

Quelques faits

5 millions de Canadiens souffrent du syndrome du côlon irritable et 120 000 nouveaux cas se ­développent chaque année. On estime que les femmes sont plus touchées que les hommes.

Le SCI est une cause fréquente de l’absentéisme au travail et à l’école. Il peut grandement nuire au rendement et à la qualité de vie d’une personne.

112 000 Canadiens souffrent de la ­maladie de Crohn et il y a 5100 nouveaux cas chaque année.

Les femmes sont beaucoup plus ­susceptibles (1,3 fois) d’être atteintes de la maladie de Crohn que les hommes.

Le régime faible en FODMAP a été ­publié dans des revues médicales internationales et est maintenant accepté et recommandé comme l’une des thérapies alimentaires les plus efficaces pour le syndrome du côlon irritable.

La méthode FODMAP a un taux de succès auprès de 75 % des gens souffrant du SCI.

Méthode pour appliquer le régime faible en FODMAP

Il doit être enseigné et suivi par une nutritionniste, car chaque individu peut être affecté de manière différente et nécessite donc un traitement individualisé. Le régime à faible teneur en FODMAP n’est pas un régime alimentaire. Une fois que les symptômes se sont améliorés, la nutritionniste se concentrera sur les réintroductions ­alimentaires et la gestion à long terme.

Tous les groupes FODMAP sont enlevés du régime pendant 6 à 8 semaines, jusqu’à une importante ­diminution des symptômes.

Réintroduire les FODMAP un groupe à la fois pour ­vérifier la tolérance et éviter les restrictions inutiles.

Consommer deux fois dans la semaine l’aliment testé. Si l’aliment est toléré, en ajouter un autre du même groupe. Sinon, attendre la disparition des symptômes et réessayer en diminuant la portion de moitié.

Répéter l’étape précédente pour tous les groupes.

Les limites de l’alimentation faible en FODMAP

Même si la diète FODMAP a fait ses preuves pour contrer les symptômes du SCI chez plusieurs personnes, il y a peu d’études sur la restriction des glucides fermentescibles à long terme. Des recherches récentes ont mis en évidence l’impact négatif d’un régime strict à faible teneur en FODMAP sur le microbiote intestinal. Plusieurs études ont comparé les effets d’un régime faible en FODMAP à un régime habituel et elles ont démontré une diminution de la concentration de certaines souches de bonnes bactéries dans l’intestin. En fait, comme la diète faible en ­FODMAP élimine les sources de ­prébiotiques, la flore intestinale ­(microbiote) est ­affectée négativement. Les ­nombreux aliments exclus ­privent aussi l’organisme ­d’éléments nutritifs.

En résumé, la diète FODMAP est efficace pour diminuer les symptômes du côlon irritable et elle peut également contribuer à améliorer les symptômes d’une personne atteinte de la maladie de Crohn, lorsque celle-ci est ­stable et non lorsque la maladie est en phase aiguë. Par contre, à long terme, elle semble déstabiliser le microbiote ce qui ne peut qu’amener d’autres problématiques de santé.