Le filet appartient à Murray

C'est pourquoi la décision de remplacer Marc-André Fleury par Matt Murray dans le quatrième match de la série entre les Penguins et les Sénateurs a semblé facile, mais dans les faits, ce fut probablement une des plus difficiles de sa carrière d'entraîneur.

Ce dernier a connu Murray dans la Ligue américaine à Wilkes-Barre, avant d'être nommé entraîneur-chef des Penguins et c'est pourquoi il n'a pas hésité à exiger son rappel après la date limite des transactions en mars 2016. Ce rappel n'était pas un hasard parce que les Penguins avaient déjà deux gardiens dans leur formation, soit Fleury et Jeff Zatkoff qui étaient en santé. Mais Sullivan voulait absolument avoir Murray avec lui à Pittsburgh, sachant très bien qu’en cas de besoin, il allait rapidement faire appel à ses services.

Et c’est ce qui s’est produit quand Fleury a subi une commotion cérébrale avant le début des séries, il y a un an. Murray est ainsi devenu de facto le gardien no 1 de l'équipe.

Il y a un an, Murray avait perdu le quatrième match de la finale de conférence par la marque de 4 à 3 face au Lightning. Sentant son jeune gardien fatigué, Sullivan avait décidé d’envoyer Fleury dans le cinquième match, mais, malheureusement, les Penguins ont alors subi un revers de 4 à 3 en prolongation. Murray n’a plus jamais cédé son filet par la suite.

Cette année, les rôles sont inversés et, même si le scénario semble identique, il y a une différence majeure: Murray a remporté le match lorsqu’il a été appelé à remplacer Fleury. Et la question est maintenant de savoir si on reverra un jour le gardien québécois en action dans l’uniforme des Penguins, non seulement dans les séries actuelles, mais aussi pour le reste de sa carrière.