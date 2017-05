Les Faucons de Lévis-Lauzon ont conclu, dimanche, leur camp de prin­temps en s’inclinant par la marque de 39-31 face aux Pioneers de Utica.

«Avec ce qu’on a vu, on a envoyé le message à toute la ligue que les Faucons vont être là cette année, a lancé l’entraîneur-chef Richard Savoie à ses protégés après le match. On a bien fait des deux côtés du ballon et on a roulé tout notre monde. Parce que le camp est court, on a passé très peu de temps sur les unités spéciales. Sans les deux touchés que nous avons accordés sur les unités spéciales, nous étions dans le coup.»

Formation NCAA qui évolue en Division 3, les Pioneers misaient sur quelques très bons athlètes et un quart-arrière de premier plan qui n’a toutefois joué que 15 minutes.

Poste vacant

Du côté des Faucons, la bataille est ouverte pour le poste de quart-arrière partant. On a eu droit aux débuts collégiaux du quart-arrière Adrien Guay qui représente l’une des plus belles prises des Faucons du dernier recrutement.

«Il effectuait ses débuts et c’était stressant, mais je suis content de sa fin de match, a souligné Savoie. À sa défense, quelques remises ont été ordinaires, ce qui l’a placé dans des situations difficiles. On n’a pas pu voir son plein potentiel, mais il va compétitionner jusqu’au dernier jour pour le poste de partant.»

Guay assure que la nervosité n’explique pas ses ennuis en première demie. «Je n’étais pas du tout nerveux, a-t-il affirmé. J’ai fait du sport individuel, notamment du patinage de vitesse, et j’ai l’habitude. Je me sentais comme si je disputais un match juvénile. J’ai connu une première demie difficile, mais j’oubliais mes erreurs et je passais à autre chose.»

«Le jeu est plus vite, les gars sont plus forts, plus rapides et plus robustes, d’ajouter Guay, mais je vise le poste de partant dès ma première saison.»

Progression

Lancé dans la mêlée l’an dernier après que le partant Alex Jovin (transféré au Vieux Montréal) soit tombé au combat en début de saison, le pivot Grégoire Noël a laissé une bonne impression. «Il a pris beaucoup de maturité et a bien assimilé le cahier de jeux, a souligné Savoie. Il est capable de diriger les gars sur le terrain et il y aura moins de limites dans le cahier de jeux.»

Le principal intéressé a lui aussi noté le changement. «J’ai passé l’hiver ici et ça m’a fait beaucoup de bien, a raconté le pivot français. Ça se ressent dans mon jeu. Je me suis amélioré sur le plan tactique et physiquement. L’an dernier, je n’avais eu qu’un mois pour tout connaître du cahier de jeu et ce ne fut pas facile. Il y a une bonne bataille pour le poste de partant et on se pousse tous les deux.»

Une nouvelle vague en provenance de la France