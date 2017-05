Réunion nationale

WINDSOR | Quand les Sea Dogs et les Otters d’Érié sauteront sur la glace lundi soir, ce sera une réunion entre anciens coéquipiers de l’équipe nationale junior.

D’un côté, Thomas Chabot, Julien Gauthier et Mathieu Joseph. Et de l’autre, Anthony Cirelli, Taylor Raddysh et Dylan Strome. Malgré une médaille d’argent au cou gagnée ensemble en janvier, ils ne se feront surtout pas de quartier sur la glace du WFCU Center.