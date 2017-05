Sept chansons pour se souvenir de Chris Cornell

Artiste mythique de la scène grunge de Seattle dans les années 1990, Chris Cornell a rendu l’âme mercredi dernier à 52 ans. Voici sept chansons que l’on retiendra de ses divers projets.

Hunger Strike (Temple of the Dog)

Même s’il a connu une première vie très courte, de 1990 à 1992, Temple of the Dog est considéré comme l’un des premiers groupes à avoir lancé le mouvement grunge à Seattle. Sortie en 1991, Hunger Strike comprend la participation vocale d’Eddie Vedder, leader de Pearl Jam, autre figure très connue du grunge de la côte ouest américaine.

Spoonman (Soundgarden)

Photo courtoisie

Actif depuis 1984, c’est avec son quatrième album en carrière, Superunknown, dix ans plus tard, que le groupe Soundgarden a connu le véritable succès populaire. Premier extrait de l’album, Spoonman est souvent considéré comme le morceau qui a propulsé la carrière de Soundgarden auprès du grand public. Avec un refrain accrocheur et une batterie pesante, le morceau faisait son effet.

Black Hole Sun (Soundgarden)

Aussi bonne puisse être Spoonman, c’est encore davantage Black Hole Sun qui a permis à Soungarden de se démarquer, en 1994. Pièce maîtresse de l’album, elle est encore considérée aujourd’hui comme le morceau culte de la formation. Le rythme très lent de la chanson avait de quoi envoûter. Le vidéoclip très étrange de cette pièce hante encore nos nuits.

Blow Up The Outside World (Soundgarden)

Photo courtoisie

Parmi les chansons marquantes de Soundgarden, celle-ci est rarement nommée. Pourtant, elle est parmi nos favorites. Et avec le décès soudain de Cornell, les premières lignes du morceau, paru en 1996, prennent une tout autre signification: «Nothing seems to kill me no matter how hard I try» (rien ne semble me tuer, même si j’essaie très fort).

Cochise (Audioslave)

Voilà un mariage pour le moins réussi. La voix puissante et facilement reconnaissable de Chris Cornell avec l’énergique guitare de Tom Morello. Sur ce morceau, on dirait que Soundgarden rencontre Rage Against The Machine. En 2002, c’est avec cette chanson qu’Audioslave faisait ses débuts sur disque. Une rentrée pour le moins percutante.

Like a Stone (Audioslave)

Photo courtoisie

Deuxième single de son album homonyme, Like a Stone a aussi grandement fonctionné. Beaucoup moins «rentre dedans» que Cochise, la pièce nous démontre encore une fois à quel point Cornell était un remarquable chanteur. Ici, sa voix prend presque toute la place et nous procure des frissons.

You Know My Name (Chris Cornell)

En 2006, on avait fait appel à Cornell pour interpréter la chanson-thème du nouveau film de James Bond, Casino Royale. Le musicien a frappé dans le mille avec un morceau qui rappelle les anciennes chansons de Bond, avec une touche plus actuelle et une mélodie très accrocheuse. La chanson s’est même retrouvée en nomination aux Grammy.