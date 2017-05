Sergachev simplifié

Le brillant espoir du Canadien a retrouvé ses repères, lui qui a connu certaines difficultés au premier tour éliminatoire dans la Ligue de l’Ontario à la fin de mars. Il avait marqué un but et récolté trois points en sept matchs face aux coriaces Knights, tout en présentant un «rafraîchissant» différentiel de -6 en ce début de printemps.

«Comme je jouais toujours contre le premier et deuxième trio des Knights, je ne pouvais pas autant me porter à l’attaque. Il fallait absolument que je sois responsable défensivement. Quand je montais la rondelle en zone adverse, il fallait que je revienne aussitôt. Je devais donc penser davantage à l’aspect défensif du jeu, a expliqué le sympathique défenseur russe, en entrevue avec le Journal, dimanche.

«Quand je ne peux pas me porter en attaque, j’ai tendance à devenir un peu plus frustré, a poursuivi celui qui a écopé de 10 minutes de pénalités face aux Knights. Ce n’est pas tout à fait mon style de jeu, mais je suis toujours conscient que je dois travailler sur cet aspect.»

Cette élimination hâtive lui a néanmoins appris à rester dans le moment présent et à simplifier son jeu. «Je ne dois pas essayer de tout faire. En me concentrant surtout sur mon jeu défensif, je crois que je me suis tiré dans le pied. Je dois simplement garder la tête froide et jouer avec intensité.»