Sucré Salé: Bons baisers de L.A.

Deux ans après s’être envolé pour Las Vegas pour marquer ses débuts à Sucré Salé, Patrice Bélanger retourne aux États-Unis pour lancer officiellement la 16e saison du magazine culturel de TVA. Cette fois, l’animateur a effectué le trajet Montréal-Los Angeles non seulement pour parler du rêve américain avec quelques personnalités québécoises, mais pour s’assurer d’avoir des images ensoleillées à proposer aux téléspectateurs qui n’en peuvent plus de voir la pluie tomber ce printemps.

Le périple californien de Patrice ­Bélanger n’a pas été de tout repos. Au programme des trois jours de tournage: six reportages aux quatre coins d’une des plus grandes villes d’Amérique. «C’était un marathon de sprints!» plaisante celui qui s’est entretenu avec Maripier Morin et Mélissa Désormeaux-Poulin.

L’animateur a également rencontré des Québécois qui habitent à Los Angeles ­depuis plusieurs années, à commencer par Rachelle Lefèvre, cette actrice montréalaise qu’on a pu voir dans ­Twilight et Under The Dome à CBS. Les danseurs Kim Gingras et Vincent Noiseux, qui parcourent la planète avec Beyoncé, Ricky Martin et compagnie, feront aussi l’objet d’un reportage, tout comme l’ex-hockeyeur Patrice Robitaille, aujourd’hui président des Kings de Los Angeles, et l’agent de joueurs Pat Brisson.

Selon Patrice Bélanger, tous les acteurs québécois ont déjà rêvé d’une carrière ­internationale, ne serait-ce qu’une minute.

«Le mot “Hollywood” évoque le monde des possibles. Je n’ai jamais été prêt à tout laisser tomber pour décrocher un rôle dans une méga production, mais j’y ai ­déjà pensé. Si j’avais la chance de jouer un livreur de pizza qui cogne chez Will Smith ou Jennifer Aniston... Pour huit secondes de gloire, je pense que j’accepterais, mais jamais au détriment de ce que j’essaie de bâtir ici au Québec.»

Pour Montréal

Nouveauté cette année, Sucré Salé consacrera ses émissions du vendredi aux arrondissements de Montréal, ­histoire de saluer la métropole, qui ­célèbre en 2017 son 375e anniversaire. Bien qu’il habite à Saint-Bruno-de-­Montarville depuis quelque temps, ­Patrice Bélanger connaît bien Montréal. ll y a habité de 1997 à 2005, durant ses études au Conservatoire d’art dramatique et ses premières années comme jeune ­acteur. Son premier appartement était d’ailleurs situé dans Ahuntsic.

«J’ai toujours aimé le Vieux-Montréal: son architecture, la rue Saint-Paul, le Vieux-Port, ses restos, ses lieux historiques... Quand j’étudiais au Conservatoire, j’allais souvent dîner au bord du fleuve», évoque le Gatinois d’origine.

Le Subban de l’époque

Cet été, Patrice Bélanger retrouve son micro d’animateur après avoir porté son chapeau d’acteur pour le tournage de ­Béliveau, une minisérie du réseau ­Historia retraçant la carrière du plus ­célèbre capitaine du Canadien de ­Montréal, Jean Béliveau. Diffusé plus tôt ce printemps, le drame biographique ­réalisé par François Gingras a obtenu un joli succès d’écoute. Bélanger y campait le coloré Boom Boom Geoffrion, un rôle qu’il a obtenu après avoir passé une nuit blanche pour apprendre ses répliques et faire ses recherches.

«J’étais revenu de vacances la veille, se souvient le comédien. J’avais déjà joué les textes de Jacques Savoie dans Les ­Lavigueur. Je savais que c’était pour être une belle aventure.»

«Boom Boom, c’était une belle partition à jouer. C’était un peu le P.K. Subban de l’époque. Il aimait être sous le feu des projecteurs. Il aimait avoir les caméras braquées sur lui. C’était un extraverti dans un milieu d’introvertis.»

TVA présente la 16e saison de Sucré ­Salé du lundi au vendredi à 18 h 30.

Le retour de Nabi

Photo Pierre-Luc Moisan

Cette année, Sucré Salé renouera avec plusieurs chroniqueurs des saisons précédentes, dont Varda Étienne, David Bernard, Francisco Randez, Bryan Audet et Annie-Soleil Proteau. Cette dernière retrouvera son ancien collègue de MusiquePlus, ­Nabi-Alexandre Chartier, qui effectue un retour devant les caméras après avoir passé les dernières années à collaborer à plusieurs émissions de radio sur ICI Radio-Canada Première, dont La route des 20, animée par Patrick Masbourian.

«Ce qui m’a manqué, c’est le privilège de pouvoir ­rencontrer des gens connus du grand public et d’avoir un moment privilégié avec eux, note l’ancien VJ au Journal. Et avoir la chance de revenir à la télévision dans une émission qui fonctionne aussi bien, c’est un cadeau.»

Nabi n’est pas la seule recrue de Sucré Salé cet été. Alexandre Despatie, Marie-Ève Janvier, Pascal Morissette, Stéphane Richard, Laurence Bareil et Maxime Lapointe livreront aussi des reportages.