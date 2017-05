Une bête noire à dompter

QUÉBEC – Les déboires des Capitales de Québec se sont poursuivis face aux Jackals du New Jersey, dimanche, à Little Falls, où ils se sont inclinés 4-2.

Il semble que les hommes de Matt Padgett soient encore la bête noire des Caps en 2017, alors qu’ils ont perdu trois des quatre premiers matchs de l’année au New Jersey.

Les Capitales ont pourtant tenu leur bout pendant ce dernier match de la série, disputé dimanche. Les hommes de Patrick Scalabrini ont inscrit le premier point en deuxième, avant de voir les locaux créer l’égalité à la manche suivante. Les Jackals ont ajouté deux points en cinquième pour prendre les devants 3-1, mais les Caps ont répliqué avec un en sixième. Les locaux ont toutefois cloué le cercueil des Caps en huitième avec le dernier point.

Voilà pour la petite histoire du match.

Bête noire

Le gérant Scalabrini avait quelques pistes d’explication à fournir à l’issue du match.

«On n’est pas fâchés de quitter le New Jersey. C’est difficile de jouer ici, a avoué le gérant, insistant toutefois sur le fait que son équipe pouvait rivaliser avec les Jackals. On espérait commencer l’année de meilleure façon, mais on a quand même joué des matchs serrés. J’ai hâte d’affronter les Jackals de nouveau, question de leur montrer notre vrai visage», a-t-il ajouté, précisant que les siens semblent encore en camp d’entraînement.

Il reste encore dix affrontements entre les deux équipes en 2017.

Maher solide

Parmi les points positifs de cette troisième défaite en quatre matchs, notons la performance du partant Joseph Maher, qui a été au monticule pendant six manches, allouant trois points, tous mérités. Il n’a accordé aucune passe gratuite, et a retiré cinq Jackals au bâton.

«Ça prenait une bonne sortie de Maher, il nous l’a donnée. On court toujours après les manches en début de saison, alors il a fait son boulot en nous en offrant six bonnes», a analysé Scalabrini.

Offensivement, Kalian Sams a cumulé deux coups sûrs, alors que Philippe Craig-St-Louis en a réussi un et produit les deux points des siens.

Les Capitales joueront à Sussex County dès mardi soir.