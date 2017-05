«On a été enterré toute l’année, on n’est plus six pieds sous terre, mais bien 80 pieds sous terre, a imagé Guy Boucher en décrivant le caractère de son équipe. On est habitué à ça. Notre groupe a été phénoménal depuis le début de l’année pour être capable de rebondir. On ne lâchera pas. On recommencera à zéro après une rencontre difficile. C’est la clé pour nous.