Aaron Judge en met plein la vue

La recrue des Yankees de New York Aaron Judge fait écarquiller bien des yeux depuis le début de la saison, dominant les ligues majeures avec 15 circuits. Ses exploits offensifs font toutefois de l’ombre à son jeu défensif, qui lui a également permis de faire les manchettes à quelques reprises cette année.

Le voltigeur a connu une journée difficile au bâton dimanche, étant retiré quatre fois sur des prises. Il a toutefois effectué un jeu crucial qui a permis à son équipe de garder l’avance.

Judge a réussi un attrapé des plus spectaculaires en plongeant en sixième manche, volant un double au joueur de troisième but des Rays de Tampa Bay, Evan Longoria.

«Rien ne fonctionnait pour moi en attaque, alors j’ai tenté d’aider mon équipe en défensive, a-t-il expliqué au MLB.com. J’ai bien lu le jeu et j’ai tenté de me rendre à la balle. Lorsque je l’ai aperçue près de moi, je me suis dit que j’avais encore une chance de l’attraper alors j’ai plongé.»

Judge couvert de louanges

Malgré sa charpente de 6 pi 7 et 282 lb, le numéro 99 a démontré la vitesse, l’agilité et le calme d’un vétéran sur cette séquence, qui aurait pu coûter la victoire aux Yankees.

«Je pensais que c’était un double d’un point et lorsqu’il a plongé, ça aurait pu se transformer en triple, a souligné le voltigeur de gauche Brett Gardner, qui avait une place de choix pour apprécier l’exploit de son jeune coéquipier. C’est ce qui a fait la différence dans le match. Si la balle tombe, le pointage est égal et ils ont un joueur au deuxième but ou bien au troisième, avec aucun retrait. C’est un jeu incroyable.»

Les «Bombardiers du Bronx» ont ainsi été en mesure de conserver l’avance pour finalement l’emporter 3-2.

«J’étais convaincu que la balle allait tomber, a admis Longoria. Il a couvert les derniers 10 ou 15 pieds très rapidement. Je ne peux faire autrement que lui lever mon chapeau. C’est un jeu spectaculaire et il a sauvé le match pour eux... C’était très impressionnant. Nous allons revoir cette séquence pendant longtemps.»