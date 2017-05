Anderson confiant

«Pour les trois premières rencontres de cette série, Anderson a été incroyable, a rappelé l’entraîneur en chef des Sénateurs. À nos deux dernières rencontres, nous n’avons pas assez bien joué devant lui pour lui permettre de gagner. Tout le monde devra être à son mieux pour le prochain match, notre gardien, nos défenseurs et nos attaquants. Craig est l’une des raisons principales de nos succès cette saison et en séries. Il a remporté deux séries depuis le début du tournoi printanier. C’est pour ça qu’il est notre numéro un.»

«Tu veux être un guerrier et un bon coéquipier et tu souhaites jouer le plus rapidement possible, a expliqué le robuste défenseur. Mais je ne veux pas arrêter de jouer après seulement sept minutes. Je ferais plus mal à l’équipe. Si j’ai l’assurance que je tiendrai le coup pour toute la rencontre, je reviendrai au jeu.»