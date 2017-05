Bill White s’éteint à 77 ans

Les Blackhawks de Chicago ont annoncé lundi le décès de leur ancien défenseur Bill White.

White a évolué avec les Blackhawks de 1969 à 1976 et a joué neuf saisons dans la Ligue nationale de hockey (LNH). Précédemment, il avait disputé deux saisons avec les Kings de Los Angeles.

Le défenseur torontois a participé au triomphe d’Équipe Canada lors de la Série du siècle en 1972 et a pris part à six matchs des étoiles de 1969 à 1974. Il a inscrit 30 buts et amassé 149 mentions d’aide dans l’uniforme des Hawks.

«On se souviendra de lui comme un leader, un coéquipier chaleureux et un adversaire redoutable. Son style énergique a aidé les Blackhawks à obtenir de grands succès lorsqu’il était avec l’équipe», a commenté l’organisation de la LNH par voie de communiqué.

White a également été entraîneur-chef des Hawks pendant 46 matchs au cours de la saison 1976-77.