Céline Dion explique sa robe excentrique aux Billboard music award 2017

Céline a épaté tout le monde, dimanche soir aux Billboard music award, avec le choix audacieux de sa robe blanche aux épaulettes bouffantes.

En effet, la diva a séduit la foule avec son incroyable interprétation de «My heart will go on», et le choix de sa robe, largement salué, est venu compléter parfaitement le numéro.

Photo AFP

En coulisses tout de suite après son numéro, tout le monde voulait lui parler de sa tenue. «On pense que le plus dur à gérer, ce sont mes grosses épaulettes en nuage, mais non, c’est plutôt la traîne de ma robe!» a déclaré en riant la star de 49 ans à Entertainement tonight.

«C’est une création de Stephane Rolland Haute Couture et bien sûr, c’est mon styliste Law Roach qui me l’a dénichée.» Stephane Rolland, créateur français de haute couture né en 1966, est justement connu pour ses robes de soirée rouge vif, blanches, ou noires, «avec des jeux de brillances, des drapés et de grandes échancrures.» Vous reconnaissez le style?

Photo Wenn

Dès qu’elle a vu le vêtement, Céline a su que c’était LA robe. «Oublie les 15 présentoirs de vêtements que tu m’as apportés, c’est celle-là que je veux» a-t-elle lancé à Law, avec qui elle travaille depuis maintenant un an.

Celui-ci a d’ailleurs partagé une photo de sa meilleure cliente sur Instagram, sous laquelle il a inscrit: «Dieu m’a envoyé un ange du ciel...»