Début de tous les espoirs

VANCOUVER | L’Impact n’a pas gagné le Championnat canadien depuis l’été 2014 et il tentera de remédier à la situation, mardi soir, lors du premier match de demi-finale l’opposant aux Whitecaps de Vancouver.

«J’aime beaucoup cette coupe, c’est quelque chose qui nous a menés très, très loin par la suite en Ligue des champions», a soutenu Hassoun Camara, remis de sa commotion cérébrale.

«On a eu de belles histoires et de belles victoires, et on espère rééditer la chose parce que ce sont des sentiments qu’on veut partager avec Montréal et le Québec.»

Camara sait de quoi il parle puisqu’il avait marqué le but qui a permis au Bleu-blanc-noir de remporter la coupe à la BC Place, contre ces mêmes Whitecaps, en 2013.

Revivre des moments

Sans une pointe de nostalgie, Camara a avoué qu’il aimerait revivre de grands moments comme ceux que l’équipe a vécus pendant l’épopée en Ligue des champions, en 2015.

«On a pu remplir des stades de 60 000 personnes et jouer à ­l’Azteca, ce sont des souvenirs impérissables et c’est ce qui anime un joueur de soccer de haut niveau.»

Le défenseur croit que les jeunes joueurs de l’Impact, surtout ceux qui ont grandi au sein de l’Académie, ont à cœur de l’emporter.

«Avec l’équipe et la génération qu’on a, les jeunes joueurs qui arrivent, on peut vivre de belles émotions à partager avec les ­partisans.» Photo d'archives

La relève

Il n’a pas tort puisque l’Impact n’aurait pas à se gratter la tête bien longtemps pour mettre sur le terrain les trois joueurs canadiens obligatoires, selon les règles de la ­compétition.

On n’a qu’à penser au gardien Maxime Crépeau, qui obtiendra un premier départ en carrière. Il y a également le vétéran Patrice Bernier, de même que les jeunes Anthony Jackson-Hamel, Ballou Tabla, David Choinière et ­Wandrille Lefèvre. Louis Béland-Goyette se serait ajouté au groupe, n’eût été une blessure au genou.

«Ça fait longtemps qu’on n’a pas gagné ce championnat et on veut le faire», a lancé Crépeau, avec assurance.

«Quand on parle de la prochaine génération, on est tous des gars qui avons la fierté du club et nous avons grandi à Montréal.»

Question de fierté

Il y a un élément de fierté non négligeable à affronter un adversaire de la MLS dans une compétition nationale, et c’est surtout vrai pour les jeunes qui poussent, selon ­Camara.

«On est pris par ça, ils ont connu l’équipe nationale, ils ­savent ce que c’est de représenter la nation.

«Mais à la fin, je crois que c’est avec le club qu’ils ont envie de marquer un gros coup, ils ont pu s’apercevoir de ce qu’on a pu faire par le passé et ils veulent écrire l’histoire à leur tour.»

Même Camara se sent concerné quand il est question du titre ­canadien.

«Je ne suis pas encore de nationalité canadienne, mais je suis sur le chemin avec ma résidence et je me sens tout aussi impliqué dans le fait de vouloir vivre quelque chose de fort.»

Soulever le trophée

Crépeau confirme les dires de son coéquipier, d’autant qu’il y voit une occasion de se mettre en valeur.

«Je l’ai vécu depuis que joue dans les équipes du Québec, je connais les gars contre qui on va jouer.