Devon Travis en grande forme

Alors que les Blue Jays de Toronto amorceront une courte série de deux matchs contre les Brewers, mardi, à Milwaukee, ils pourront compter sur Devon Travis qui vit présentement ses meilleurs moments dans les Ligues majeures.

En plus d’avoir permis aux Jays de l’emporter 3-1 dimanche face aux Orioles avec un circuit de trois points, Travis connait un mois de mai phénoménal.

Ces trois dernières semaines, il a obtenu davantage de coups sûrs de plus d’un but que tous les autres joueurs du baseball majeur en cumulant 14 doubles et un circuit. De plus, sa moyenne mensuelle au bâton a bondi de ,130 à ,369.

Étonnement, ses succès ne résultent pas d’un changement d’approche.

«Honnêtement, non. C’est juste que lorsque tu as du succès, c’est beaucoup plus facile de s’en tenir à son approche et d’avoir confiance. C’est ce qui est le plus difficile à faire quand ça va mal, et même quand ça va bien», a confié le joueur de deuxième but en entrevue au réseau Sportsnet.

Le fait qu’il soit enfin rétabli de ses problèmes au genou droit, qui ont nécessité une intervention chirurgicale à l’entre-saison, aide aussi à sa confiance.

«C’est bien de pouvoir jouer tous les jours et de pouvoir jouer sans douleur. Je peux me concentrer sur le baseball et ne pas m’inquiéter de l’état de mon genou. C’est formidable. Je suis juste tellement heureux d’être en santé et de pouvoir jouer», a-t-il ajouté.

Bientôt du renfort

Autres bonnes nouvelles pour les Jays, le joueur de troisième but Josh Donaldson et l’arrêt-court Troy Tulowitzki semblent se rapprocher d’un retour au jeu.

L’organisation torontoise a annoncé sur Twitter que les deux joueurs participeront à un match avec les Blue Jays de Dunedin dans le niveau A, lundi.

Il s’agira d’un premier match pour Donaldson depuis que son nom a été placé sur la liste des blessés, le 14 avril dernier, en raison d’une blessure persistante au mollet droit.

Tulowitzki en sera à un quatrième match de réhabilitation. Il s’était blessé à un talon d’Achille le 21 avril dernier lors d’une rencontre face aux Angels de Los Angeles.