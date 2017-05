Encore les méchantes radios de Québec

Le 29 janvier, Alexandre Bissonnette a présumément tué six personnes à la mosquée de Québec. Mais selon une éminente professeure de l’Université Laval, cet être dérangé aurait tout aussi bien pu s’en prendre à un regroupement de personnes syndiquées ou de féministes. Pourquoi? Parce que c’est la faute aux radios de Québec, voyons!

La fabrication de l’ennemi

Comme le rapportait Le Journal la semaine dernière, l’ancienne animatrice de Radio-Canada (qui enseigne maintenant en information et communications à Laval), Dominique Payette, a présenté récemment «une allocution sur “le populisme des radios de Québec» au 30e congrès de la division québécoise du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP)».

Voici un extrait de son discours, obtenu par la station CHOI:

«Vous êtes une cible, les syndicalistes. Quand l’attentat s’est produit à la mosquée de Québec... Personnellement, je pense que ça aurait pu être ici aujourd’hui. Je pense que ça aurait pu être dans un regroupement de femmes quelque part dans la région de Québec. Je pense que la fabrication de l’ennemi est tellement forte, que, oui, un esprit fragile peut très bien se sentir légitimé de poser des actes qui sont absolument atroces.»

C’est tellement simpliste, que c’en est navrant. Les radios de Québec «légitimisent» les comportements meurtriers envers des syndicats et des regroupements féministes?

Les radios de Québec ne devraient pas critiquer les syndicats ou dénoncer les dérives du féminisme, car cela peut mener un esprit dérangé à les prendre pour cibles?

Madame Payette, je suis moi-même depuis le 29 février animatrice à BLVD 102,1 à Québec. Presque chaque jour, je critique les dérives du féminisme, comme le combat puéril de la militante Léa Clermont-Dion contre un T-shirt inoffensif de L’Aubainerie. Presque chaque jour, je critique les dérives du syndicalisme, comme ces profs incompétents qui sont protégés par leur sécurité d’emploi.

Cela fait-il de moi une horrible personne? Suis-je en train, sans le savoir, de faire germer un comportement violent dans la tête d’un être déséquilibré? Si l’on suit la logique de Madame Payette, est-ce que les animateurs de Radio-Canada qui diabolisent les chroniqueurs de droite ou les méchants capitalistes sont en train de légitimer leurs auditeurs qui voudraient s’en prendre à eux physiquement? Ces animateurs sont-ils en train de «fabriquer un ennemi» eux aussi?

La gauche québécoise me fait bien rigoler. Elle se targue d’ouverture et de tolérance, mais grimpe dans les rideaux dès qu’on ne récite pas béatement le Petit catéchisme de Sainte Françoise ou l’Évangile selon Manon et Gabriel.

Les gens comme Dominique Payette ne croient qu’en une liberté d’expression à géométrie variable: «Tu as le droit de t’exprimer seulement si tu penses exactement comme moi».

Un cas de Fake News ?

Le plus ridicule dans cette histoire, c’est que l’on a appris assez rapidement après la tragédie de la mosquée de Québec qu’Alexandre Bissonnette n’écoutait pas les radios de Québec. Mais cette information ne s’est peut-être pas rendue jusqu’aux oreilles de Madame Payette.

Si je voulais être cynique, je dirais que le lien qu’elle fait entre ce qui est arrivé à la mosquée et les radios de Québec est un beau cas de Fake News.

Avouez que pour un professeur de journalisme à l’université, ce serait quand même le comble!