Karlsson neutralisé

Y a-t-il un joueur dans la Ligue nationale exerçant un impact aussi important qu’Erik Karlson avec les Sénateurs d’Ottawa?

Cette série contre les Penguins de Pittsburgh fournit toutes les réponses aux interrogations. Il y a quelques jours, on soulignait que Sidney Crosby devait retrouver ses points de repère. Certains croyaient même que les décideurs de l’équipe pensaient plus en fonction des revenus que de la santé de leur capitaine. Mais, pouvait-on douter de la compétence des médecins des Penguins? J’espère que non. Or, voilà que Crosby, au cours des deux derniers matchs, a retrouvé toute sa cohésion.

Son équipe a pris les devants 3-2 dans la série, hier. Son apport a été important, mais les Penguins ont gagné les deux derniers matchs parce que Matt Murray a été brillant en relève à Marc-André Fleury. Parce qu’Evgeni Malkin a bien joué. Parce que la défense des Penguins a livré le même combat que lors du septième match contre les Capitals de Washington et parce que Crosby a été Crosby, le leader.

Mais ajoutons que les employés de soutien ont apporté une contribution exceptionnelle.

En manque de tours de magie

Les Sénateurs sont dans le trouble parce que leur capitaine, c’est de plus en plus évident, ne parvient plus à sortir des tours de magie. On soulignait que, dans cette série contre les Penguins, l’adversaire avait effectué plus de tirs au but que les Sénateurs avec Karlsson sur la surface de jeu.

Dans les séries contre les Bruins et les Rangers, Karlsson et son équipe avaient enregistré plus de 50 tirs de plus quand le super défenseur était en action.

Quand Crosby n’est pas à son mieux, Malkin peut prendre la relève. Phil Kessel peut s’imposer. Mais qui chez les Sénateurs peut accomplir toutes les tâches que l’on confie à Karlsson?

Personne.

Possession de disque réduite

Hier, à Pittsburgh, les Penguins ont humilié les Sénateurs parce qu’ils n’ont pas laissé l’occasion à Karlsson de «s’amuser» avec la rondelle. Au fait, ils se sont assurés qu’il ne toucherait pas souvent au disque. Et, soudainement, toute l’attaque des Sénateurs est paralysée. Toute la défense est désorganisée.

Et, on ne s’attardera pas sur les ratés de l’attaque massive.

Ce qu’il y a d’intéressant dans le cadre du tournoi printanier, c’est que même si tu perds un match par cinq ou six buts, c’est une défaite comme les autres et tout est remis en question lors de la prochaine rencontre.

Sauf que dans le cas des Sénateurs, il faudra qu’Erik Karlsson sorte un lapin de son chapeau. Quand il fonctionne à plein régime, c’est à ce moment que les Sénateurs peuvent entretenir de grandes ambitions.

Présentement, en raison d’une cheville mal en point et d’un rival qui patine avec plus d’énergie, il y a lieu de s’inquiéter. La tendance ne favorise sûrement pas les Sénateurs.

Sans leurs deux premiers centres

Les Predators ont réalisé l’impensable. Battre les Ducks, dans leur château fort, alors que les deux meilleurs joueurs de centre de l’organisation, Ryan Johansen et Mike Fisher, étaient sur la touche.

Certains diront que Marc Bergevin, qui a l’intention de mettre tout son argent sur Carey Price, prendra les Predators en exemple pour expliquer qu’on met parfois trop d’emphase sur la situation du Canadien à cette position. On pourrait peut-être rappeler que Johansen connaissait les meilleurs moments de sa carrière, que Fisher était égal à lui-même, c’est-à-dire un compétiteur féroce, capable de rivaliser dans les deux sens de la patinoire avec les meilleurs effectifs de l’adversaire et que, à 7 M$ par saison, Pekka Rinne est intraitable dans les moments importants. Et que Pontus Aberg, auteur du but gagnant, est un joueur repêché et élevé dans le système des Predators et qu’il a assumé la relève lors du cinquième match...

Jim Nill, le grand patron des Stars de Dallas, est prêt à céder son choix de 1re ronde, 3e au total, si une formation lui offre un défenseur de très haut niveau. Jusque là, ça semble intéressant. Mais pourquoi une équipe céderait-elle un joueur de haut niveau, ayant déjà un statut bien défini dans la Ligue nationale pour un joueur sans aucune expérience et représentant un risque? Et, si on se fie aux analystes ayant observé les joueurs admissibles au repêchage, il n’y a pas de quoi s’énerver cette saison...

Rapidement, un coup d’oeil au marché des joueurs autonomes sans compensation : Joe Thornton et Patrick Marleau veulent demeurer à San Jose. Jarome Iginla a 39 ans, Dennis Wideman 34 ans et est rendu à la croisée des chemins, Mark Streit a 39 ans, RJ Umberger, 35 ans.

Il y a quand même quelques noms intéressants : Mike Fisher a 36 ans, mais les Predators vont lui offrir un nouveau contrat. Drew Stafford a 31 ans, mais il déçoit depuis trois ans. Trevor Daley, 33 ans, et Justin Williams, 35 ans, vont attirer l’attention. Kris Russell, 30 ans, également. À surveiller : Kevin Shattenkirk, 28 ans, T.J. Oshie 30 ans, et Michael Stone, 26 ans.

Deux billets de 6/49...

Ainsi donc, les Oilers d’Edmonton, qui entreprendront des négociations avec les représentants de Connor McDavid, le 1er juillet, ont déjà un plan qui n’étonnera personne, selon Elliotte Friedman, de Sportsnet. Si McDavid désire un contrat de huit ans, aucun problème. Le contrat dépasserait les 100 millions de dollars pour cette période.

Ce que l’on raconte à Edmonton, c’est que les agents de Leon Draisaitl ne laisseront pas passer une opportunité comme celle-ci pour exiger eux aussi un contrat mirobolant pour leur client. Peut-être pas avec les mêmes conditions salariales que McDavid... mais presque.

Des comparaisons

Ça suscite évidemment des comparaisons avec les duos Sidney Crosby/Evgeni Malkin et Jonathan Toews/Patrick Kane.

L’écart qui sépare Crosby de Malkin varie entre 500 000 et un million de dollars, mais il y a une différence de quatre ans au niveau de la durée de l’entente. Toews et Kane ont accepté des ententes similaires, consentant à réduire le montant annuel d’un million afin de permettre aux Blackhawks d’avoir plus de lattitude dans l’embauche d’autres joueurs.

Des points communs

Et, qu’ont en commun ces quatre joueurs?

Ils ont préféré signer une entente de cinq ans à leur deuxième contrat plutôt que d’y aller pour le maximum à ce moment-là. De cette façon, ils ont créé une opportunité unique de préparer le troisième contrat de leur carrière. Crosby a signé une entente de 12 ans lui garantissant une somme globale de 104,4 M$. Toews et Kane ont conclu des ententes de huit ans à raison de 84 M$. Malkin a signé une nouvelle entente de huit ans, un an après Crosby pour une somme de 76 M$.

Dans le jeu des comparaisons, on pourrait également inclure Corey Perry et Ryan Getzlaf, des Ducks d’Anaheim, qui, en mars 2013, signaient des ententes de huit ans leur rapportant 66 M$.

McDavid et Draisaitl vont-ils sauter sur l’opportunité d’obtenir, immédiatement, une entente de huit ans, ou encore, opteront-ils pour la même stratégie que Toews et Kane? C’est-à-dire accepter une entente de cinq ans et, ensuite, au moment où ils pourront tester le marché des joueurs autonomes, décrocher le gros lot avec les Oilers, une entente de huit ans.