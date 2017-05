Le passé revient en force

La télévision a toujours été nostalgique. Elle le sera plus que jamais la saison prochaine, alors que plusieurs vieilles séries sortiront des boules à mites pour essayer de connaître leur deuxième heure de gloire.

Le retour de Will and Grace semble particulièrement enthousiasmer les téléspectateurs. Le célèbre sitcom, que NBC a retiré des ondes en 2006 après neuf saisons, doit reprendre l’antenne cet automne au même réseau. Eric McCormack, Debra Messing, Megan Mullally et Sean Hayes feront revivre Will Truman, Grace Adler, Karen Walker et Sean McFarland durant 12 épisodes. Mise en ligne la semaine dernière, la bande-annonce a assurément confondu les sceptiques, qui remettaient en doute la pertinence de ramener cette comédie de situation riche en «rires en canne» après plus d’une décennie. Rythmé, musical (!) et franchement délirant, le segment de cinq minutes a fait sensation sur Twitter.

La résurrection de Roseanne sera-t-elle accompagnée d’une rumeur aussi favorable? Difficile à dire. L’ancien phénomène télévisuel reprendra du service en 2018, plus de 20 ans après son départ, a récemment confirmé ABC. On parle d’un revival de huit épisodes avec Roseanne Barr et John Goodman.

Voyage temporel

ABC a également pigé dans les archives de FOX pour bâtir sa grille 2017-2018. La chaîne ramène effectivement American Idol, une compétition de chant que plusieurs croyaient morte et enterrée compte tenu du succès persistant de l’émission The Voice. Le concours qui nous a fait découvrir Kelly Clarkson, Carrie Underwood et Adam Lambert subira plusieurs changements, a annoncé ABC. Pour compenser l’absence de Simon Cowell, le méchant juge des premières saisons, les producteurs ont recruté nulle autre que Katy Perry.

Ces confirmations surviennent au moment où Twin Peaks, cette série-culte de David Lynch, refait surface après 27 années d’absence.

Après une année télévisuelle ayant marqué le retour de Gilmore Girls (Netflix), Prison Break (FOX), The X-Files (FOX) et Anne la maison aux pignons verts (CBC), il ne manquerait plus qu’une nouvelle saison de Melrose Place ou d’Ally McBeal pour nous donner l’impression d’un véritable voyage temporel.

Le Québec à moitié épargné

Cette fièvre nostalgique n’a pas vraiment atteint le Québec. Du côté des fictions, le succès des Pays d’en haut (la dernière saison a rallié une moyenne de 1 283 000 téléspectateurs) n’a toujours pas fait de petits. Mais encore faut-il se poser la question: veut-on vraiment une nouvelle mouture de Peau de banane, Chambres en ville et Cormoran?

Du côté des téléréalités, la renaissance des Chefs! cet été et d’Occupation double cet automne marquera-t-elle le ressac d’une pléthore d’émissions du genre? Certains sont prêts à donner une deuxième chance à Occupation double et à Star Académie, mais parfois, le passé vaut mieux d’être laissé... dans le passé.