P.K. Subban et les Predators éliminent les Ducks en six matchs

P.K. Subban, qui a maintes fois indiqué que son seul regret était de ne pas avoir pu aider le Canadien à ramener la coupe Stanley à Montréal, aura la chance de la gagner à Nashville.

Les Predators ont atteint la ronde finale pour la première fois de leur histoire lundi soir en battant les Ducks d’Anaheim par la marque de 6 à 3 après avoir laissé filer une avance de 3 à 1 en troisième période.

Subban n’est donc plus qu’à quatre victoires de venir défiler à Montréal avec la coupe.

Vous pouvez être assurés que le flamboyant défenseur se ferait un grand plaisir d’exhiber le gros trophée aux jeunes patients réunis dans l’atrium qui porte son nom à l’Hôpital de Montréal pour enfants...

«J’ai toujours cru en ce groupe. En arrivant à Nashville, j’ai dit que j’allais avoir une chance de gagner la coupe Stanley et je vais maintenant vivre ma première finale. C’est excitant», a déclaré Subban en entrevue sur les ondes de TVA Sports.

Chapeau, Colton Sissons

Le jeune et méconnu Colton Sissons a joué les héros dans le camp des Predators en réalisant un tour du chapeau.

«On forme un groupe de joueurs bien spécial, a résumé Sissons. Notre gardien a été notre meilleur joueur.»

Il a inscrit son troisième but alors qu’il ne restait que six minutes à jouer en troisième période pour semer l’hystérie dans la bruyante foule du Bridgestone Arena.

Filip Forsberg et Austin Watson ont marqué dans un filet désert. Watson avait inscrit le premier filet de la soirée.

Les Predators sont donc parvenus à atteindre la ronde finale malgré l’absence de leur meilleur marqueur, Ryan Johansen et de leur capitaine Mike Fisher. C’est tout à leur honneur.

Rinne a fait la différence

Les Ducks ont dominé le jeu durant deux périodes et demie et seul le brio de Pekka Rinne a permis aux Predators de tenir le coup jusqu’au but victorieux de Sissons.

Rinne a fait face à 41 tirs pendant que son vis-à-vis Jonathan Bernier ne recevait que 16 lancers.

«C’est incroyable d’atteindre la grande finale, a commenté Rinne, le joueur le plus utile aux Predators. Mes coéquipiers ont fait un superbe travail pour bloquer des tirs. Ce fut une victoire d’équipe.»

Bernier a cédé deux fois sur les trois premiers tirs, jouant toutefois de malchance sur le premier but.

Nashville menait 3 à 1 en troisième période lorsque des buts réussis par Chris Wagner et Cam Fowler (ce dernier a marqué après que Corey Perry eut bousculé Rinne) ont refroidi la foule, mais Sissons n’avait pas dit son dernier mot.

Les Ducks ont joué la carte de la robustesse tout au long de la série. Le travail des arbitres continue de soulever bien des critiques, avec raison.

►Les Predators se présenteront en grande finale avec une fiche de sept victoires et d’une seule défaite à leur domicile.