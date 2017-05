Ne pas regarder trop loin

Il faut remonter aux séries de 2008 et 2009 pour assister à pareil événement. Au cours de ces deux printemps, les Red Wings et les Penguins avaient tous les deux atteint la finale, les deux formations remportant chacune une coupe Stanley.

Le Devils, en 2000 et 2001, les Stars en 1999 et 2000 et les Red Wings de 1997 et 1998 sont les autres formations les plus récentes à avoir atteint la ronde ultime deux ans de suite.