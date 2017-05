Samy Naceri dans un film québécois

L’acteur Samy Naceri, la vedette des populaires films d’action français Taxi, a passé plusieurs semaines au Québec l’automne dernier pour tourner dans le film québécois Identités, qui mettra aussi en vedette Samuel Thivierge, Gilbert Sicotte, Léa Girard-Nadeau et Jacynthe René, a appris Le Journal.

Le film a été tourné sur une période de 32 jours, en septembre et en octobre, dans les environs de Saint-Félicien au Saguenay–Lac-Saint-Jean. L’équipe de tournage a aussi passé une semaine à Montréal.

C’est la première fois que Samy Naceri participe à un tournage au Québec. L’acteur de 55 ans s’est fait connaître en France – et ailleurs dans le monde – en jouant le rôle principal des films d’action Taxi, produits par Luc Besson. Sortis entre 1998 et 2007, les quatre films ont totalisé ensemble plus de 25 millions d’entrées au box-office français.

Comblé

En entrevue au Journal, l’acteur principal et réalisateur du film Identités, Samuel Thivierge, s’est dit comblé par son expérience de tournage avec Naceri.

«Samy a été d’une grande générosité et il a été une belle révélation pour moi, indique Samuel Thivierge.

«C’était un genre de rêve de travailler avec un acteur comme lui. Et à ma grande surprise, il s’est beaucoup investi dans le projet. Il s’est développé une belle amitié entre nous.»

L’intrigue du film tournera autour d’un jeune homme qui quitte sa ville natale pour aller s’installer à Montréal. Une fois arrivé dans la métropole, il se retrouvera impliqué malgré lui dans une histoire de vol d’identité et de fraude.

«C’est une histoire à laquelle j’ai intégré des éléments inspirés de choses qui sont arrivées à ma famille, mais je voulais aussi qu’il y ait du suspense et de l’action pour que ce soit un film populaire et divertissant, explique Samuel Thivierge. Je me suis un peu inspiré du film Catch Me If You Can de Steven Spielberg, qui aborde des thèmes similaires.»