Un garçon de 10 ans fait la barbe aux adultes lors du Trail du Coureur des Bois

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER | Un an après avoir été motivé par un garçon de son âge à s’inscrire au 8 km du Trail du Coureur des Bois, le jeune William Massé a fait la leçon à bien des adultes lundi malgré l’asthme sévère dont il souffre.



À 10 ans seulement, le garçon a terminé son premier 8 km dans les sentiers de la Station touristique Duchesnay, où se tenait le deuxième rendez-vous de la saison du circuit de course à pied Je Cours Qc, accompagné par son copain Alexandre Saint-Arnauld. Les deux comparses ont couru ensemble tout le long du parcours.



Ils sont cinq enfants de 12 ans et moins à avoir joué avec succès les intrus dans ce 8 km en forêt plutôt que de participer à la course des jeunes de 1,5 km. William et Alexandre se trouvaient parmi eux.



Du sport pour combattre l’asthme



Pour William, l’activité physique l’aide à surmonter ses problèmes d’asthme. Son père le suivait durant la course, prêt à intervenir en cas de crise. Mais c’est sans embûches qu’il a accompli le défi.



«C’était un défi personnel pour lui», avoue au Journal sa mère Mélanie Jacqmain, elle-même une coureuse. Elle a remporté l’épreuve reine de la journée chez les dames – le 18 km.



«Son défi est de maintenir une bonne capacité cardiopulmonaire et il a été encouragé par son médecin à continuer l’activité physique, et de jouer le moins possible aux jeux vidéo. Il y a des précautions à prendre et il a toujours ses pompes sur lui, mais c’est tout à fait indiqué [de faire du sport].»



Enseignante en techniques de diététique au niveau collégial, la maman a épaulé fiston dans sa préparation à raison d’une fois par semaine. Et c’est avec une immense fierté qu’elle l’a serré dans ses bras après avoir appris qu’il avait réussi.



«Je pense que je l’ai influencé, mais l’année dernière, William a vu un jeune garçon de neuf ans qui a fait le 8 km et il m’a dit à la fin que c’est ce qu’il voulait faire, l’année prochaine [en 2017], a expliqué la sportive de Cap-Rouge. En toute honnêteté, je ne m’attendais pas à ce qu’il fasse 41 minutes pour un 8 km dans le bois. Je suis totalement renversée!»



Bonheur total



Le coureur en herbe avait le sourire fendu jusqu’aux oreilles après avoir reçu sa médaille de participation. «C’était un peu dur, mais j’ai survécu! J’aime cela être dans le bois, je me sens mieux dans la nature», a-t-il exprimé.



Les deux amis ont franchi le fil d’arrivée à quelques secondes d’écart. Si les résultats sont bien secondaires, Alexandre pourra quand même taquiner son copain en l’ayant battu. «On s’est encouragés et on s’est aidés», a lancé le gagnant blondinet.

Par ailleurs, la firme Gestev, qui opère le circuit de course à pied, a établi un deuxième record d’inscriptions (901) en autant d’événements.