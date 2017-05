Une première pour Crépeau

VANCOUVER | L’Impact et les Whitecaps se sont affrontés pas plus tard que le 29 avril dernier. Les Vancouvérois avaient surpris les Montréalais avec une victoire de 2 à 1 au Stade Saputo.

«On pense à ces deux matchs [de championnat] et à leur importance, on pense à obtenir le résultat qu’on recherche, mais on sait qu’on joue contre une équipe en pleine confiance.»

En effet, les Whitecaps ont remporté trois de leurs quatre derniers matchs et ont obtenu quatre victoires à leurs six dernières sorties.

«Il y a un peu plus de papillons, c’est normal d’être fébrile et d’avoir un petit stress à ses débuts. Je suis bien préparé, je suis prêt et je me sens à l’aise, c’est juste une question de briser la glace.»