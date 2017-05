Une terreur de 5 pi 7 po

WINDSOR | Alex DeBrincat, 5 pi 7 po et 170 livres, une terreur en zone ennemie et autour du filet. Une machine à marquer des buts.

En 191 matchs de saison régulière dans la Ligue de l’Ontario, le petit attaquant des Otters d’Érié a marqué pas moins de 167 buts et totalisé 332 points. C’est le résultat de trois campagnes de plus de 50 buts et 100 points, le premier joueur de l’ère moderne dans ce circuit à réussir ­pareil exploit depuis John ­Tavares.

Même un certain Connor McDavid, de 2012 à 2015, n’y est pas arrivé, étant surpassé de 70 buts et 47 points. Les deux terreurs ont d’ailleurs joué ensemble en 2014-2015 avant que le prodige ne fasse le saut chez les Oilers d’Edmonton.

DeBrincat et McDavid présentent chacun la même moyenne de 1,7 point par match dans le junior.

En trois saisons avec la formation américaine, DeBrincat a collecté les trophées comme de la petite monnaie. Il a pulvérisé des records et s’est hissé parmi les grands joueurs de l’histoire.

En enfilant 65 buts cette année, il a établi une nouvelle marque des Otters. Il est aussi au troisième rang des marqueurs parmi les Américains à jouer dans la OHL.

Sa feuille de route est si longue et ses exploits sont si nombreux que son entraîneur ne sait même pas par où ­commencer quand il est questionné à son sujet.

«C’est un joueur tellement constant que je ne le l’ai jamais vu écarté de la feuille de pointage durant quatre matchs de suite», a indiqué Kris Knoblauch.

Après vérification, celui-ci dit vrai. Son poulain a connu deux «passages à vide» de trois parties au fil de sa carrière junior. C’était dans les séries 2015 et 2016.

Petit rusé

«Il réussit toujours à trouver les trous est les espaces sur la glace pour se démarquer et foncer au filet, a expliqué Knoblauch. Souvent, les gars veulent la rondelle, mais ils ont tendance à glisser vers l’extérieur de l’enclave. Alex, lui, fonce malgré sa petite taille. Ce qui est bon pour la production. Il a toujours ­possédé cet instinct.

«C’est un gars tenace qui n’hésite jamais à sauter sur une deuxième opportunité, a-t-il ajouté à propos de celui qui ne recule devant rien. Il est capable de voler la rondelle en un rien de temps. Il s’est même amélioré à ce chapitre au fil des années.»

L’espoir des Blackhawks de Chicago sélectionné au second tour du repêchage de 2016 a enfin remporté un championnat, lui qui avait gagné la médaille de bronze au Mondial junior de 2016. Cette année, la ­formation américaine l’a boudé.

«Je n’avais pas vraiment à prouver quelque chose à mon équipe nationale, a mentionné DeBrincat. Je voulais le faire pour moi et les Otters. C’est agréable d’avoir du succès personnel, mais c’est encore mieux d’en avoir collectivement.»

Il a commencé le tournoi de la Coupe ­Memorial en force avec deux points dès son premier match. Hier soir, il a donné des maux de tête à la défense des Sea Dogs avec un but et trois passes.

Son coéquipier Dylan Strome ne tarit par d’éloge à son endroit. En sa compagnie et celle de McDavid en 2015, les trois amigos avaient tous récolté plus de 100 points. Ils n’avaient toutefois pu empêcher les ­Generals d’Oshawa de soulever la coupe Robertson en cinq matchs sous leurs yeux.

«C’est un buteur exceptionnel, a témoigné Strome. Il est très affamé quand il se trouve en territoire offensif. On dirait qu’il a pris des leçons en jouant avec McDavid. On lui met de la pression pour qu’il marque souvent, mais il nous retourne la pareille pour qu’on contribue aussi.»

Strome bénéficie en effet de la générosité de son petit coéquipier, lui qui a touché la cible 22 fois en 35 matchs cette saison.

Avec Kane et Toews

Il est encore peut-être un peu trop tôt pour tirer des conclusions, mais il semble que DeBrincat ait tous les outils pour terroriser les gardiens aux côtés de Patrick Kane et Jonathan Toews chez les Hawks.

Avec son petit gabarit et sa production exponentielle, il tire d’ailleurs des ­parallèles avec un éventuel coéquipier.

En 2006-2007, Kane avait marqué

62 buts et récolté 145 points à son unique campagne chez les Knights de London. Il mesurait alors 5 pi 10. Il y a donc fort à parier que DeBrincat deviendra un nom populaire dans la Ville des vents.

Dans le calepin...

Les organisateurs du tournoi de la Coupe Memorial font des ­efforts notables pour ne pas ­oublier le fait français au WFCU Center. Bien que la conférence de presse initiale des entraîneurs se soit exclusivement déroulée en anglais, la documentation fournie est bilingue, tout comme l’annonceur maison. Mais si les partisans de hockey junior québécois qui ont fait le trajet jusqu’à Windsor pour encourager les Sea Dogs désirent être guidés dans l’amphithéâtre, aucune consigne n’est traduite dans la langue de Molière.

Rencontrés dans les coulisses de l’amphithéâtre, deux animateurs de podcast ontarien portaient des chandails de la LHJMQ. Steve McLean endossait l’uniforme des Foreurs de Val-d’Or et Brian Thompson, celui de ­l’Océanic de Rimouski lorsqu’ils ont reçu en entrevue le commissaire de la LCH David Branch, après trois ans d’attente.

Mikhaïl Sergachev est toujours aussi comique. Tout juste avant une entrevue, l’espoir du ­Canadien s’est permis de montrer à un journaliste radiophonique du AM600 de Windsor, Paul McDonald, comment ­démarrer son enregistreur.

Pour faire suite à un reportage du Journal publié en novembre, Sergachev n’a toujours pas acheté de raquette de ping-pong. Ç’a ne l’a pas empêché de battre son entraîneur, Rocky Thompson, à plate couture quelques fois. «Il est toujours aussi mauvais», a-t-il lâché à la blague.

Un peu d’histoire. En 2011, ­Andrew Shaw avait terminé au sommet des meilleurs marqueurs du tournoi alors qu’il ­portait les couleurs de l’Attack d’Owen Sound. Celui qui joue maintenant chez le Canadien avait marqué deux buts et ajouté cinq aides en quatre matchs. Il avait entre autres devancé ­Jonathan Huberdeau et Devante Smith-Pelly. L’Attack avait par contre été éliminé dans le match de bris d’égalité.