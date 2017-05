La toile qu'on aperçoit dans la scène finale de la série controversée 13 Reasons Why, quand la mère retrouve sa fille qui s'est enlevé la vie, est l'œuvre d'une Québécoise.

Depuis sa sortie, la nouvelle série de Netflix est devenue un véritable phénomène en quelques jours à peine. 13 Reasons Why a suscité la controverse, puisqu'elle traite du suicide d'une adolescente, Hanna Baker.

L’œuvre fait partie de la collection Memonik.

C'est l'œuvre d'Annie Rodrigue qu'on peut apercevoir dans la scène finale, au 13e épisode.

L'artiste a huit de ses toiles à la galerie Art Pic 2000 d'Hollywood, qui loue des œuvres d'art pour des séries télé et des films. Elle a déjà vu ses œuvres dans les séries Bad Judge et NCIS Los Angeles, entre autres, et plus récemment dans le film The Space Between US.

«Je n'ai pas encore vu la série. Mais c'est certain que je vais l'écouter, je suis moi-même la mère de deux adolescents», affirme la peintre dont l'atelier est situé à East Broughton.

«Les producteurs ne connaissaient pas la signification de la toile, et c'est un drôle de hasard qu'ils aient choisi celle-là, explique-t-elle. C'est de la collection Memonik, où j'aborde le thème de la mémoire. Cette toile-là évoque une série d'événements à ne pas oublier, les petits moments de la vie comme les grands. Le lien avec la série est très puissant.»

Une belle visibilité

La peintre québécoise expose dans une vingtaine de galeries dans quatre pays, soit le Canada, les États-Unis, la Thaïlande et le Royaume-Uni, son plus gros marché. Elle exposera également dans un salon de l'art du 19 au 21 mai à Hong Kong.

Pour la location de ses toiles chez Art Pic 2000, Annie Rodrigue reçoit 10 % du montant de la valeur de sa toile par semaine de location.

«Si la production en a besoin pour plus de dix semaines, ils vont souvent l'acheter, explique-t-elle. Les toiles restent là environ deux ans, et ensuite on fait une rotation. À moins de les vendre. À ce moment-là, j'en envoie des nouvelles.»

Elle ne cache pas que ça lui apporte une visibilité très enviable, surtout avec une série qui a été vue par des millions de personnes. «Ça apporte aussi une belle crédibilité quand j'envoie mon porte-folio dans des galeries», dit-elle.

Annie Rodrigue apprécie le fait que des producteurs louent de vrais œuvres d'art, puisque ce serait moins compliqué de prendre des reproductions.

«Ils pourraient prendre des reproductions de chez Walmart. Mais c'est vraiment intéressant pour les artistes, et le marché de la location est beaucoup plus important qu'on pourrait l'imaginer.»