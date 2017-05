Les moments marquants de la carrière de Roger Moore

L’acteur Roger Moore s’est éteint mardi à l’âge de 89 ans. Sa carrière a été marquée par des rôles déterminants, dont le fameux James Bond.

En effet, impossible de dissocier Roger Moore du célèbre agent 007. Si les sept films de la série James Bond des années 1970 et 1980 ont bien établi la notoriété de l’acteur, il a aussi incarné d'autres personnages célèbres à travers les époques.

Et sa renommée dépasse largement le milieu du cinéma. En 1999, il est devenu Sir Roger Moore alors qu'il a été reçu chevalier de l'Ordre de l'Empire britannique.

La carrière de Sir Roger Moore en 10 rôles marquants

Le Saint - 1962-1969

Cette série télévisée britannique a fait connaître Roger Moore, dans la peau de Simon Templar, au petit écran. Au Québec, la série fut diffusée à Télé-Métropole à partir de 1964. Le célèbre Simon Templar et son flegme légendaire ont révélé Roger Moore au grand public.

Amicalement vôtre (The Persuaders!) - 1971- 1972

Même si la série n'a pas connu le même succès en Amérique du Nord qu'en Angleterre, elle marque tout de même un tournant dans le répertoire de Moore. Il y partage ici la vedette avec le regretté Tony Curtis.



Dans la série James Bond

Roger Moore ne serait probablement jamais devenu SIR Roger Moore sans son interprétation de l’agent secret séducteur aux multiples gadgets.

Vivre et laisser mourir (Live and Let Die) - 1972

En reprenant le personnage précédemment – et brillamment – interprété par Sean Connery, Roger Moore avait de grands souliers à chausser. Pari relevé avec brio. Et il ne s'est pas contenté des souliers de 007. Les habits de James Bond lui allaient aussi comme un gant. Même que par sa dégaine, Moore a redéfini le personnage.

Photo United Artists / Photofest

L’homme au pistolet d’or (The Man with the Golden Gun) - 1974

Un classique des classiques! La performance de Hervé Villechaize (que l'on reverra dans la série télévisée L'île fantastique) est aussi remarquable. RBO en fera même une parodie.

L'espion qui m'aimait (The Spy who loved me) - 1977

James Bond nous plonge au cœur de la guerre froide à la recherche de sous-marins soviétiques et britanniques. Et que dire du faciès de Jaws (le Requin en v.f.) interprété Richard Kiel?

Moonraker - 1979

Les péripéties de James Bond prennent ici une tangente spatiale dans cette folle aventure où 007 recroisera le fameux Jaws!

Rien que pour vos yeux (For Your Eyes Only) - 1981

Dans la plus pure tradition des récits d'espionnage avec un James Bond qui échappe de peu à une tentative d'assassinat fomentée par les Soviétiques.

Octopussy - 1983

En plein Berlin-Est (c'était avant la destruction du mur séparant la ville), Bond doit enquêter sur l'implication des Soviétiques (encore eux!) dans une sordide affaire de complot et d'assassinat.

Dangereusement vôtre (A view to a kill) - 1985

Difficile d'oublier la chanson-titre composée par Duran Duran. Le chanteur de la formation britannique se prend d'ailleurs pour 007 à la fin du clip en se présentant «Lebon... Simon Lebon».

Autres films à noter

Spice World - 1997

Eh oui! Sir Roger Moore partage ici la vedette avec les Spice Girls alors au sommet de sa popularité.

À noter aussi sa participation dans les films suivants: L’héritier de la panthère rose (1983), Feu, glace et dynamite (1990) et Le Grand Tournoi (1996) avec nul autre que Jean-Claude Van Damme.