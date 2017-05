7 choses inusitées qui indiquent que c’est le FIMAV

D’un habituel plutôt calme et routinier, Victoriaville a pris une allure un peu inhabituelle le week-end, pendant la tenue du 33e Festival de musique actuelle de Victoriaville (FIMAV).

Voici sept choses inusitées qui ont fait comprendre aux gens de la région que le Festival battait son plein.

1- Des instruments de musique bizarres

Photo courtoisie, Helambang Jaluardi

Aux guitares, percussions et ordinateurs qui sont omniprésents dans le cadre du FIMAV s’ajoutent certains instruments de musique peu orthodoxes. Wukir Suryadi de la formation Senyawa s’inspire de la lutherie indonésienne traditionnelle pour fabriquer ses propres instruments. Il s’agit d’assemblages de bambou, de cordes et de pièces métalliques, ces instruments (complétés par des effets et des boucles) lui permettent de jouer le rôle d’homme-orchestre.

2- Le « pic pierre »

Photo courtoisie, Yanick Poisson

Disposé à proximité du centre-ville, le « pic pierre » est une machine qui martèle un disque de matière minérale avec un pic. La pioche a suffisamment de degrés de liberté pour atteindre différentes parties de la surface circulaire. Le disque ainsi marqué tourne sous une tête de lecture reliée à un système qui fait moduler un son en fonction du marquage à la surface du disque

3- Des costumes originaux

Photo courtoisie, Marc Strunz Michels

Le FIMAV accueille chaque année depuis un peu plus de 30 ans des artistes venus des quatre coins du globe afin de faire découvrir à un peu public attentif les dernières nouveautés de la musique contemporaine. Certains artistes en profitent pour exhiber les couleurs de leurs pays. Sur la photo : Badamkhorol Samdandamba, Badamkhand Samdandamba, Bat-Otgon Samdandamba, Ute Völker et Gunda Gottschalk (Allemagne et Mongolie)

4- Un mélange d’art et de science

Photo courtoisie, Yanick Poisson

Alouette III est une sculpture sonore solaire qui rend hommage à l'esthétisme du premier satellite canadien et à la poésie des transmissions sans fil du passé. Composé de petits panneaux solaires, réflecteurs et autres capteurs environnementaux, l'espace sonore qui se déploie dans Alouette III s'exprime de façon autonome, mais peut tout aussi bien être activé par les passants.

5- Une danseuse qui fait du bruit

Photo courtoisie, Marc Coudrais

La danseuse Myriam Gourfink porte sur son corps des capteurs d’orientation et d’accéléromètres qui traduisent ses lents mouvements réfléchis en flux de données. Ces données viennent perturber le travail de Kasper T. Toeplitz, compositeur de musique bruitiste donnant dans la musique contemporaine. Il ne s’agit pas d’une musique avec chorégraphie, mais d’une composition graphique interprétée à deux, dans l’interaction, appuyée par des éclairages simples, mais très efficaces.

6- Un mobile propulsé par des ventilateurs

Photo courtoisie, Yanick Poisson

Stichomythie est un mobile sonore constitué de deux ventilateurs industriels disposés dos à dos, ainsi que d’un certain nombre d’objets placés devant chacun d’eux (flûtes, gongs, cloches, mobiles, aérophones, objets trouvés, etc.) Cette lutherie est « provoquée » par le vent puissant soufflé par les deux machines.

7- Les visiteurs mis à contribution

Photo courtoisie, Yanick Poisson

Tout au long de la semaine, Gambletron a recueilli les sons provenant de l’espace public afin d’aboutir à une pièce sonore. Prenant la forme de dix cercles concentriques inspirés d'une structure kabbalistique, Circles : Emanations sephirot transmission explore la dimension inclusive et totale souvent incarnée dans la performance improvisée.