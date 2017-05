Alouettes : un botteur s’amène

Les Alouettes de Montréal ont accordé un contrat de deux ans au botteur Carl Ojala, mardi.

L’athlète de 6 pi et 2 po et 195 lb pourrait ainsi batailler avec l’ancien porte-couleurs du Rouge et Or de l’Université Laval Boris Bede pour un poste en 2017. Ojala a réussi deux de ses trois placements et 36 de ses 38 transformations d’après-touché avec les Bucks du Vermont, un club de la Can-Am Indoor Football League, cette saison.

Le joueur de 29 ans a également passé une année avec le Wolfpack de l’Université North Carolina State dans la NCAA, en plus d’évoluer pour les universités Castleton et Campbellsville.

Le camp des recrues des Alouettes, auquel participera l’Américain, s’amorcera mercredi à l’Université Bishop’s.