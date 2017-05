Anne, le pari fou de la CBC et de Netflix

Anne (dont le titre pour les abonnées de Netflix est Anne With an E) est la meilleure série télé que j’ai vue cette année. Avec The Crown, évidemment. Pour le géant américain, «money is no object!». Au Festival de Cannes, ces jours-ci, les distributeurs de films crient au scandale, car Netflix n'a pas l'intention de diffuser en salles les deux films qu'il présente. Ses abonnés — presque 100 millions — suffisent amplement à les rentabiliser­­.

À travers le monde comme au Canada, les producteurs sont sur les dents. Comment pourront-ils rivaliser avec un géant pour qui l'argent n'est pas un problème? À tel point qu'avec la CBC, Netflix a coproduit la série Anne, même si une trilogie de longs métrages sur le même sujet était déjà en chantier.

YTV (Corus) commençait, en effet, la production de L.M. Montgomery­­’s Anne of Green Gables, trois films de 90 minutes chacun, avec Martin Sheen en vedette et la jeune actrice toron­toise Ella Ballentine.

Le premier des trois films a remporté un succès remarquable au Canada et on l’a déjà projeté dans les salles d’une douzaine de pays. Le film a eu d’excellentes cotes d’écoute sur YTV et fait un tabac au Japon. Là-bas, l’histoire de la petite Anne de l’Île-du-Prince-Édouard fait partie de la culture populaire depuis 1939. Aux USA, PBS a acquis les droits des trois films, qui seront diffusés en même temps que la série de CBC-Netflix.

LA PETITE ANNE À LA MODERNE

Je n'ai vu que le premier film de la trilogie, mais je trouve la série­­ de la CBC-Netflix beaucoup plus captivante. Elle renouvelle totalement le personnage d'Anne.

Sous la plume de la Canadienne Moira Walley-Beckett, une des auteurs de Breaking Bad, la petite Anne reste impulsive, romantique­­, drôle, soupe au lait, imaginative et futée, comme l'auteure d'origine l’avait dessinée, mais dans la série, Anne se confronte avec des préjugés antiféministes, en plus de subir du harcèlement, de souffrir de solitude et d'être hantée par les souvenirs des mauvais traitements subis dans des familles d’accueil.

D’héroïne enfantine populaire, la série de CBC-Netflix a fait d’Anne Shirley presque une antihéroïne. Quant aux personnages secondaires, l’auteur leur a imaginé un passé qui explique leur comportement.

MIEUX QUE LA POLICE MONTÉE

Je suis abasourdi qu’on puisse, en 2017, produire une série aussi­­ lente tout en gardant le spectateur en alerte comme s’il s’agissait d’un thriller. Je suis étonné aussi qu’une série de cette envergure puisse reposer entièrement sur les épaules d’une adolescente sans réelle expérience dramatique.

Si Anne Shirley peut être en même temps la vedette d’une grande­­ série de télévision et de trois téléfilms et charmer autant de spectateurs de tout âge et de toute nationalité, c’est que l'auteure,­­ Lucy Maud Montgomery, épouse malheureuse d’un pasteur­­ protestant neurasthénique, a vraiment créé un person­nage immortel.

Anne Shirley est en passe de faire plus pour la renommée du Canada que la police montée et la feuille d’érable!

OÙ AVAIS-JE LA TÊTE?

Dans ma chronique de mardi dernier, j'ai écrit que le Conseil des arts de Montréal était administré par 12 hommes et neuf femmes, alors que ce sont 10 femmes et 11 hommes. J'avais pris une des femmes du conseil pour un homme. Où avais-je donc la tête?

