Bryce Harper l’homme de 500 M$?

La moitié de la campagne 2017 n’a pas encore été jouée dans le baseball majeur et déjà plusieurs analystes et experts parlent de la morte-saison qui suivra 2018. Pourquoi ? La réponse est simple : on spécule sur la valeur du prochain contrat du voltigeur des Nationals de Washington, Bryce Harper.

En s’entendant la semaine dernière sur une prolongation de contrat d’un an d’une valeur de 21,65 millions $, les Nationals et Harper évitent la procédure d’arbitrage salarial à la fin de la présente saison.

Or, Harper a seulement 24 ans. Il deviendra joueur autonome sans compensation à la fin de la saison 2018 et il pourra s’entendre avec la formation qu’il désire.

Giancarlo Stanton, des Marlins de la Floride, détient le plus gros contrat de l’histoire du sport en Amérique du Nord. Il gagnera 325 M$ sur une période de 13 ans.

Selon moi, Harper est deux fois meilleur que Stanton. Je ne dis pas qu’il mérite deux fois ce montant, mais je crois qu’une équipe comme les Yankees de New York, les Dodgers de Los Angeles et/ou même les Phillies de Philadelphie lui offriront un contrat d’une valeur de 400 ou 500 M$.

Décision difficile

La jeune vedette du baseball majeur aura une décision très difficile à prendre. Ce n’est pas aussi simple que s’entendre avec le club qui t’offre le plus gros montant.

Harper aime jouer avec la formation de Washington et c’est en grande partie à cause de lui que les Nationals sont au sommet de l’Est de la Nationale avec une fiche de 26-17.

S’il maintient son rythme actuel, il terminera la saison avec une moyenne de ,350 avec 52 circuits et 148 points produits. Il serait probablement bien placé pour remporter la triple couronne.

Quel sera son héritage ?

Mais la décision qu’il aura à prendre avec son épouse et son agent sera déchirante. Il doit penser à son héritage, son legs et sa place dans l’histoire du baseball.

Comment voudrait-il être reconnu dans l’histoire du baseball majeur? Comme le plus grand joueur de tous les temps des Nationals ou de tenter sa chance ailleurs avec les Yankees ou les Dodgers qui seront en mesure de lui faire des offres ridicules.

Derek Jeter a passé toute sa carrière avec les Yankees. Il est un roi et une légende dans cette ville et dans le baseball majeur.

Cal Ripken Jr a pour sa part joué sa carrière entière à Baltimore. Ces deux grands demeureront toujours associés à leur équipe tandis qu’un athlète comme Alex Rodriguez, qui a suivi l’argent et qui voulait être le joueur le mieux payé du baseball ne sera jamais accepté et reconnu comme un Yankee pur et dur malgré ses 12 saisons dans le Bronx.

À Harper de décider de son avenir.