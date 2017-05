Cinq choses à savoir sur Ariana Grande

1. Elle a commencé sa carrière sur Broadway

Ariana Grande, qui soufflera ses 24 bougies en juin, avait 15 ans lorsqu’elle a fait ses débuts sur Broadway, dans la comédie musicale 13. En plus de lui valoir le prix de la meilleure actrice remis par le National Youth Theatre Assocation Awards, en 2008, sa prestation lui a permis de décrocher un rôle dans la série jeunesse Victorious, produite par Nickelodeon. Elle amorce sa carrière musicale sur la trame sonore Music from Victorious, en 2011. Son premier album, Yours Truly, est lancé en 2013.

2. Sa tournée s’est arrêtée à Montréal