Cirque du Soleil: le spectacle Varekai tire sa révérence

En tout, plus de 5200 représentations ont été données devant plus de 11 millions de spectateurs.

«Je rends hommage à ce magnifique spectacle et je salue tous les artistes, les techniciens et les employés qui ont fait, et font encore aujourd’hui, de Varekai un des joyaux du Cirque du Soleil», a dit Jean-François Bouchard, chef de la direction créative du Cirque du Soleil.