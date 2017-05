Coup de poignard

On a vu quelques rebondissements au cours des séries éliminatoires, mais j’ai de la difficulté à voir comment les Sénateurs d’Ottawa vont réussir à gagner deux matchs d’affilée contre les Penguins de Pittsburgh et

à accéder à la grande finale. Les ­Penguins sont les champions en titre et ils ont des ressources. Sidney Crosby a dit que ce n’était qu’une question de temps avant que leur attaque ne débloque et c’est ce qui est arrivé dimanche, dans une écrasante victoire de 7 à 0. De plus, les joueurs des ­Penguins sont responsables défensivement. La confiance des champions s’accroît alors que le doute s’installe chez les Sénateurs. Erik Karlsson contrôle de moins en moins la rondelle et Craig ­Anderson ne fait plus les gros arrêts. Ça sent la fin.