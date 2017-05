Déjà 3 M$ pour Bon Cop, Bad Cop 2

Grâce à cette autre performance étincelante, le nouveau film relatant les aventures des agents David Bouchard (Patrick Huard) et Martin Ward (Colm Feore) s’est maintenu en tête du box-office québécois, loin devant Les Gardiens de la Galaxie 2 (623 784 $) et Alien : Covenant (447 825 $).

«On sent que l’engouement pour le film est encore très fort et les réactions qu’on reçoit sont excellentes. Il y a déjà beaucoup de gens qui ont vu le film et ça va aider pour le bouche-à-oreille. On est très confiants pour la suite.»