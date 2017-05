Françoise Abanda continue, Aleksandra Wozniak arrête

La Québécoise Françoise Abanda a remporté son premier match des qualifications aux Internationaux de France, mardi à Paris, tandis que sa compatriote Aleksandra Wozniak s’est inclinée d’entrée de jeu.

Abanda, 191e au monde, a vaincu la joueuse locale Manon Arcangioli 6-3 et 6-2 grâce à six bris en neuf occasions, ainsi que les six doubles fautes de la perdante, 397e raquette de la WTA.

Elle a gagné 73 % des points disputés sur son premier service et mis la main sur 64 des 109 points joués au total.

Au tour suivant, la Montréalaise affrontera la Chinoise Xinyun Han ou Montserrat Gonzalez, du Paraguay.

Pour sa part, Wozniak a baissé pavillon 6-3 et 6-1 devant la Serbe Aleksandra Krunic, 16e favorite de l’étape qualificative. Celle-ci a réalisé cinq bris en 12 tentatives et claqué trois as, en plus de dominer 65-42 au chapitre des points enlevés.