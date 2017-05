Maxime Crépeau obtient finalement sa chance dans les buts de l'Impact

On l’avait vu l’an passé dans un rôle de substitut en deuxième demie du match amical face à l’AS Roma.

«Ça faisait longtemps qu’on parlait avec lui de ce championnat, a expliqué l’entraîneur-chef. C’est très important et c’est une opportunité de se mettre en valeur.

«Il s’entraîne depuis plusieurs mois et ce n’est pas facile pour un gardien de ne pas jouer, mais il s’est bien préparé dans les dernières semaines.»

«Pendant la semaine, je me suis préparé mentalement, mais pas au point d’arriver au match en pensant trop.

«C’est important qu’il se concentre sur ses qualités et qu’il n’essaie pas de trop en faire.»

Il y a plusieurs années que Crépeau grandit dans l’environnement de l’Impact et il commençait à avoir hâte que son tour vienne.

Même s’il ne fait que 5’ 11’’, il fait osciller la balance à près de 200 livres, c’est un costaud. Mais il est très agile et aiguisé.

«Maxime peut faire le gros arrêt, que ce soit des pieds ou sur un plongeon, a soutenu Biello. Il est très confiant avec le ballon au pied et se comporte bien quand il y a de la pression. Ce sont des qualités qui aident l’équipe.»

«C’est vraiment quelqu’un de sérieux qui est impliqué dans son travail, a ajouté Hassoun Camara. C’est vraiment un joueur de grande qualité, il a montré son niveau et son potentiel avec l’équipe nationale.»

Dans son développement, Crépeau est très bien entouré avec l’entraîneur des gardiens, Jack Stern, et ses collègues Evan Bush et Eric Kronberg.

«Eric et Evan ont une personnalité différente. Eric est plus posé et calme, il donne des conseils, mais il se met à l’écart pour voir ce qui se passe de l’extérieur.»