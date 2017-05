Mieux que la loterie

Notre marchand d’art préféré, Jeffrey Loria, et son laquais, David Samson, ont mis la main sur le billet gagnant de la loterie «baseball».

En effet, ils ont acheté la concession des Marlins de la Floride en 2002 pour la modique somme de 158 millions de dollars tout en cédant celle des Expos au baseball majeur... et 15 ans plus tard, ils vont mettre la main sur le gros lot en vendant les Marlins pour environ 1,3 milliard de dollars!

Leur ambition de devenir propriétaires d’une concession du baseball majeur s’est toutefois concrétisée lorsqu’en décembre 1999, ils ont acheté 24 % des parts des Expos pour la modique somme de 12 M$ US.

Après des demandes répétées de réinvestir dans l’équipe, demandes qui ont été refusées par leurs partenaires locaux, Loria et Samson se sont retrouvés avec environ 94 % des actions des Expos et lorsqu’ils ont échoué dans leurs tentatives de convaincre les gouvernements de construire un nouveau stade, ils ont orchestré un stratagème des plus ingénieux.

Il suffisait de vendre les Expos au baseball majeur pour la somme de 120 M$ et d’acheter les Marlins de la Floride pour 158,5 M$ (en plus d’obtenir un prêt sans intérêt de 38,5 M$ du baseball majeur) tandis que l’ancien proprio des Marlins, John W. Henry allait se porter acquéreur des Red Sox de Boston!

Les partenaires québécois ont intenté une poursuite contre Loria et le baseball majeur, mais ils ont été déboutés par un tribunal en arbitrage.

Les Marlins ont gagné la Série mondiale à la deuxième saison de Loria comme propriétaire de l’équipe et, ensuite, ils ont entamé des négociations en vue de la construction d’un stade avec un toit amovible à Miami, stade qui a été principalement financé par la ville de Miami et le comté de Miami-Dade.

Et maintenant, deux groupes se font la lutte pour signer un chèque de 1,3 G$ afin de mettre la main sur les Marlins et leur stade !

S’il est notoire que les dirigeants du baseball majeur vont crier «bon débarras» une fois que la transaction aura été officialisée, on est en droit de se demander ce que le marchand d’art et son beau-fils auront ensuite comme projets.

Si cela devait se matérialiser, il faudra maintenant sympathiser avec le nouveau président de la France, M. Emanuel Macron, car il ne sera pas de tout repos d’avoir Loria et, possiblement, Samson, sur son territoire et à proximité de l’Élysée!

Le 19 mai dernier, contre les A’s d’Oakland, l’excellent gaucher Chris Sale, des Red Sox de Boston, est devenu le premier lanceur de l’histoire à réussir au moins 10 retraits au bâton dans huit matchs de suite, et ce deux fois au cours de sa carrière. Soulignons aussi qu’en 2015, avec les White Sox de Chicago, Sale avait égalé le record établi par Pedro Martinez en signant huit départs consécutifs avec au moins 10 retraits au bâton. Et il vient de rééditer l’exploit pour occuper un poste unique dans les annales. Pedro avait connu huit matchs de suite avec au moins 10 retraits au bâton lors de ses huit derniers départs en 1999.

Retour de Scully au stade

Le légendaire commentateur Vin Scully a fait un retour au Dodgers Stadium pour la première fois depuis qu’il est retraité, et ce pour une raison bien spéciale. Il est devenu le 11e membre du groupe sélect admis au sein du Cercle d’honneur des Dodgers. Celui qui a été la voix des Dodgers pendant 67 ans a pris sa retraite à la fin de la saison 2016 et il est aujourd’hui âgé de 86 ans. Les autres membres du groupe sont Tommy Lasorda, Sandy Koufax, Jackie Robinson, Roy Campanella, Pee Wee Reese, Junior Gilliam, Duke Snider, Don Sutton et Walter Alston.

Un verre de vin pour sa 1000e

Le gérant des Cubs de Chicago, Joe Maddon, a célébré sa 1000e victoire dans les majeures en dégustant un bon verre de vin Big Smooth, un zinfandel californien. Après avoir rendu hommage aux joueurs et aux instructeurs qui l’ont aidé à atteindre ce plateau, Maddon a déclaré que sa fondation Respect 90 allait offrir gratuitement 1000 repas aux démunis de Chicago et 1000 à ceux de Tampa pour souligner cette étape dans sa carrière. Maddon a savouré 27 victoires comme gérant avec les Angels de Los Angeles, 754 autres avec les Rays de Tampa Bay et il en a inscrit 219 depuis qu’il dirige les Cubs, à Chicago.

48 retraits au bâton