Radio Énergie: Sébastien Trudel animera l’émission du retour estivale

Dans cette nouvelle émission, qui prendra la case horaire d’Éric et les fantastiques, Trudel sera épaulé notamment par la jeune Rosalie Bonenfant, 20 ans, qui a fait son arrivée à Énergie l’automne dernier. Un troisième acolyte devrait être confirmé dans les prochains jours. Le titre de l’émission sera aussi annoncé plus tard.

«Sébastien est un gars qui a une super expérience radio et qu’on n’a pas entendu depuis longtemps à Montréal, indique Benoît Simard, directeur du contenu à Énergie 94,3. Je trouvais ça le fun de le jumeler à Rosalie, qui connaît beaucoup de succès sur le web avec ses vidéos et qui est super brillante.»

Pour Sébastien Trudel, il s’agit d’un retour à Énergie, lui qui y avait travaillé il y a 15 ans. «Je suis vraiment content de la confiance qu’Énergie place à mon endroit, dit-il. Avec cette émission, on va se coller plus sur l’actualité. On va faire réagir les auditeurs sur différents trucs.»