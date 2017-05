Sans Borowiecki et Burrows

OTTAWA | Les Sénateurs ont comme mission de pousser cette finale de l’Est jusqu’à la limite des sept matchs. Pour cette sixième rencontre au Centre Canadian Tire, Guy Boucher devra encore une fois se débrouiller sans le défenseur Mark Borowiecki et l’ailier Alexandre Burrows.

Blessé à une jambe lors du deuxième match contre les Bruins de Boston au premier tour des séries, Borowiecki a encore une fois patiné en matinée, mais il n’a pu recevoir le feu vert des médecins pour un retour au jeu.

«Tu veux être un guerrier et un bon coéquipier et tu souhaites jouer le plus rapidement possible, avait dit le robuste défenseur à la veille du sixième match. Mais je ne veux pas arrêter de jouer après seulement sept minutes. Je ferais plus mal à l’équipe. Si j’ai l’assurance que je tiendrai le coup pour toute la rencontre, je reviendrai au jeu.»

Borowiecki n’a visiblement pas obtenu cette assurance pour jouer une rencontre complète.

Burrows, quant à lui, s’absentera pour une troisième rencontre d’affilée. L’ancien des Canucks de Vancouver s’est blessé à un pied lors de la troisième rencontre.

De possibles changements

Boucher fera confiance à l’ailier Ryan Dzingel pour cette cruciale rencontre. Dzingel remplacera Tommy Wingels.

Chris Kelly et Colin White pourraient également être en uniforme. White, un jeune attaquant de 20 ans, n’a pas encore joué depuis le début des séries. Le choix de premier tour des Sénateurs en 2015 est l’un des plus beaux espoirs de la LNH.

White a joué un rôle clé lors de la conquête de la médaille d’or des États-Unis au Championnat du monde junior avec huit points (7 buts, 1 passe) en sept rencontres. Il a porté l’uniforme des Sénateurs pour deux rencontres en fin de saison, soit quelques jours seulement après la signature de son premier contrat et la fin de son stage avec Boston College.

«Ça fait assez longtemps que nous pensons à l’utiliser, a dit Boucher. On décidera de notre formation après la période d’échauffement.»

Dans le camp des Penguins, il n’y aura pas de renfort. Toujours blessés, les Justin Schultz, Patric Hornqvist, Tom Kuhnhackl et Chad Ruhwedel devront s’absenter.