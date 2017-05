Les Sénateurs forcent la présentation d'un 7e match en l’emportant 2 à 1 contre les Penguins

Mike Hoffman a marqué le but vainqueur au début de la troisième période. L’ancien des Voltigeurs de Drummondville a battu Matthew Murray grâce à un puissant tir. De la passerelle de presse, on a entendu sa frappe résonner contre le poteau avant de se réfugier dans le filet.

Les Sénateurs n’ont jamais ralenti après ce premier but. Et ils ont fini par battre les champions en titre de la Coupe Stanley. Merci à Hoffman et à Anderson.

La fièvre du hockey n’est pas trop forte à Ottawa. Une heure avant la rencontre, il restait encore quelques centaines de billets à vendre. Malgré une présence en finale de l’Est, on pouvait compter plusieurs bancs vides dans les gradins du Centre Canadian Tire. Depuis plusieurs années, le propriétaire Eugene Melnyk cherche à construire un nouvel amphithéâtre près du cœur d’Ottawa et loin des champs de Kanata. Ce besoin devient de plus en plus criant.